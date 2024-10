Poškodbe krojijo izbiro ekipe za drugi krog: Kaj s Kanom in Mbappejem?

OGLAS

Pred začetkom prvega kroga igre UEFA Fantasy Football se je naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'Qob4Tn') pridružilo več kot 800 uporabnikov. Najboljša posameznika sta zbrala 139 točk, na tretjem mestu pa se s 135 točkami trenutno nahaja naš novinar Anže Mlakar, ki je poskrbel za nekaj nasvetov pred začetkom naslednjega kroga.

VRATARJI Marc-Andre ter Stegen in Thibaut Courtois sta vratarja, ki zagotovo ne bosta nastopila v drugem krogu ligaškega dela elitnega tekmovanja. Vprašljiv je tudi Gianluigi Donnarumma. Ob tem se odpira priložnost, da v svojo ekipo uvrstitve njihove zamenjave, ki so precej bolj ugodne. To so Inaki Pena (4,5 milijona), Andrij Lunin (4,5 milijona) in Matvei Safonov (4,5 milijona).

Ter Stegen si je poškodoval desno koleno, Courtois pa mišico na levi nogi. FOTO: Profimedia icon-expand

Odlična izbira se zdi vratar Barcelone, Pena, saj Katalonce v drugem krogu vsaj na papirju čaka najlažje delo izmed omenjene trojice. Do zanesljive zmage pa bi v drugem krogu morali priti tudi Manchester City, Liverpool in Inter, zato velja razmisliti tudi o Edersonu (6,0 milijona), Alissonu Beckerju (6,0 milijona) ter Yannu Sommerju (5,5 milijona).

Liga prvakov se vrača na Kanal A in VOYO. Nocoj bo na sporedu francosko-angleški dvoboj med dvema nogometnima velikanoma Paris Saint-Germainom in Arsenalom, v sredo pa bo Leizpig Benjamina Šeška gostil prenovljeni ter prerojeni Juventus. Pred obema tekmama boste lahko spremljali tudi studio, s katerim začnemo ob 20.30 in bo poln zanimivih vsebin.

BRANILCI Tudi pri branilcih bodo za drugi krog osrednje tarče nogometaši Barcelone, Cityja, Liverpoola ter Interja. Cenovno ugodno izbiro predstavlja Pau Cubarsi (4,5 milijona), ki je začel sedem od osmih Barcinih ligaških preizkušenj, prav tako pa tudi evropski dvoboj z Monakom. Pri Liverpoolu je težko spregledati Ibrahimo Konateja (5,5 milijona), ki je na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih zbral dva gola in asistenco, Redsi pa so na šestih premierligaških tekmah prejeli zgolj dva zadetka.

Konate je v prvem krogu zbral 10 točk, ko je z glavo poskrbel za izenačenje na San Siru. FOTO: AP icon-expand

Glede napadalnega učinka se bo nekaj vprašalo tudi Leverkusnova bočna branilca, ki igrata zelo visoko na nasprotnikovi polovici in pogosto prihajata do priložnosti za zadetek. Jeremie Frimpong in Alejandro Grimaldo (oba 5,5 milijona) sta v prvem krogu zbrala vsak po 12 točk. Poceni pot do obrambe Manchester Cityja, ki gostuje v Bratislavi pri Slovanu, pa se zdi Rico Lewis (4,5 milijona), ki mu Josep Guardiola vse bolj zaupa, a varovanci španskega strokovnjaka so vselej tvegana izbira, saj je težko napovedati, kdo bo začel od prve minute. VEZISTI Eden zanimivejših obračunov drugega kroga bo vsekakor dvoboj Bayerja iz Leverkusna in Milana. Obe ekipi imata v svojih vrstah posameznika, ki sta v igri UEFA Fantasy Football vredna 7,5 milijona, v letošnji sezoni pa na zelenicah navdušujeta iz tekme v tekmo. Pri aktualnem nemškem prvaku je to Florian Wirtz, ki je v prvem krogu proti Feyenoordu dosegel dva zadetka in bil izbran za igralca tekme, 'Fantasy trenerjem' pa prinesel ogromnih 18 točk.

Wirtz je v letošnji sezoni za Bayer na osmih tekmah v vseh tekmovanjih prispeval šest golov in asistenco. FOTO: AP icon-expand

Nasproti mu bo v torek stal Christian Pulišić, ki je v aktualni sezoni presenetljivo prvo ime velikana iz prestolnice mode. 26-letni Američan je s štirimi zadetki in dvema asistencama najučinkovitejši igralec italijanskega prvenstva, v prvem krogu Lige prvakov pa je bil ob porazu proti Liverpoolu edini nogometaš Milana, ki se je vpisal med strelce. NAPADALCI Zaradi poškodb sta pod vprašajem dva izmed največjih zvezdnikov svetovnega nogometa, Kylian Mbappe in Harry Kane. Cena obeh posameznikov je izjemno visoka, tako da se lahko v primeru, da jih boste želeli zamenjati, obrnete na cenejše alternative.

Harry Kane in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia icon-expand

Ena izmed njih je Deniz Undav (7,0 milijona), napadalec Stuttgarta, ki se je med strelce vpisal na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih. V prvem krogu je s soigralci gostoval pri Real Madridu in zabil edini gol za Stuttgart, ki bo imel v drugem krogu veliko lažjo nalogo, saj bo doma v vlogi izrazitega favorita pričakal praško Sparto.