Potrebnih bo 120 milijonov evrov: City, PSG in United v boj za Isca

Med tistimi, ki naj bi bil na izhodnih vratih je tudi vezist Isco. Čeprav ga ima trenerReala Zinedine Zidane v "čislih" in je nanj ob vrnitvi v klub dokaj resno računal pa je vse bolj na dlani, da se nekdanji nogometaš Malage poslavlja. Kupcev naj ne bi manjkalo, čeprav je odškodninska klavzula zelo visoka. "Isco je bil na izhodnih vratih Reala že v zimskem prestopnem roku, toda takrat do prestopa ni prišlo, tudi zato, ker so v klubu zagotovili, da bi za tega 27-letnega vezista iztržili premalo. Sedaj je situacija malce drugačna. Klub nujno potrebuje denar za nakup svežih moči in plačana odškodnina zaIsca bi bila v tem primeru ključna," je opazil Sport, ki tudi že ve, kam lahko tega španskega reprezentanta v prihodnje vodi pot. "Manchester United, Manchester City in PSG so klubi, ki so ves čas zelo zainteresirani za njegove usluge. Poleg tega so izmed redkih v Evropi, ki lahko plačajo odškodnino." Zadnjo besedo bo vendarle imel igralec. "Zdi se, da se mu na Otok ne gre. Tako vsaj govorijo viri blizu njega. V preteklosti se je nanj močno ogreval tudi Juventus, a v Torinu po slovesu trenerja Massimiliana Allegrija ni povsem jasno kam bo šla kadrovska politika," pa piše goal.com.