Potter bo proti Milanu lovil prvo domačo zmago na klopi Chelseaja

Sredin večer Lige prvakov bosta s prvim obračunom po 23 letih kronala Chelsea in AC Milan. Favorita za napredovanje iz skupine E se po dveh tekmah nahajata v povsem drugačnem položaju, saj Milan vodi Chelsea, ki je po uvodnem porazu tudi zamenjal trenerja in je na zadnjem mestu. Novi strateg Londončanov Graham Potter bo tako proti aktualnim italijanskim prvakom lovil svojo prvo domačo zmago na klopi Chelseaja. Tekmo si lahko na Kanalu A in VOYO v živo ogledate od 20.40 dalje.

"Na tekmah, ki sem si jih ogledal, so me navdušili. Imajo jasen načrt napadanja in obrambe, lahko zadenejo na veliko različnih načinov. Giroud je nekdo, ki ga pri Chelseaju dobro poznajo, je izjemen napadalec in zelo pomemben za Milan, tako da komaj čakam, da igramo z njimi, in vem, da bomo morali odigrati zelo dobro tekmo, če želimo zmagati," je o nocojšnjem nasprotniku dejal Chelseajev strateg Graham Potter.

icon-expand Graham Potter FOTO: AP

47-letni nogometni strokovnjak je na klopi Chelseaja debitiral prav na tekmi Lige prvakov, in sicer proti Salzburgu. Tekma se je končala brez zmagovalca (1:1) in Londončane postavila v neugodno situacijo, saj po dveh krogih skupinskega dela z le eno osvojeno zasedajo zadnje mesto v skupini E, kar počasi pod pritisk postavlja tudi Potterja: "Igrali bomo proti drugačni ekipi s povsem drugačnim slogom. So izjemna ekipa in ne razumite me narobe, izjemen je tudi Salzburg. A kot vemo, je vsaka tekma drugačna, komaj čakamo, saj bo to velik izziv za nas, fantje se ga že veselijo in se hkrati zavedajo, da bodo morali dati vse od sebe, če bomo hoteli doseči rezultat, ki si ga želimo."

Chelsea in AC Milan sta se do sedaj v Ligi prvakov pomerila le dvakrat. Kluba sta se namreč srečala le v skupinskem delu sezone 1999/2000, ko sta se obe tekmi končali z neodločenim rezultatom. Na San Siru je bilo 1:1, na Stamford Bridgeu pa 0:0.

Ob tem bo Potter proti Milanu lovil tudi prvo domačo zmago: "Seveda je pomembno zmagovati na domačih tekmah, še toliko slajše pa je, če premagaš res dobrega nasprotnika." Prvo (gostujočo) zmago na klopi Chelseaja je po zaslugi izjemnega zadetka mladega Conorja Gallagherja Potter dosegel pred nekaj dnevi proti Crystal Palacu. "Conor je odlično vplival na igro, lahko bi rekli, da tako, kot si želimo, da bi na igro vplivale vse menjave. Je odlična oseba, dobro vpliva na ekipo in seveda se tako kot ostali bori za mesto v začetni enajsterici," je rekel o mladem angleškem reprezentantu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Potter je predstavnikom sedme sile zaupal, da sta pred obračunom z aktualnimi italijanskimi prvaki trenirala tudi do sedaj poškodovana Edouard Mendy in N'Golo Kante, prvi bo jutri zagotovo v kadru ekipe, čeprav Potter ni želel izdati, ali bo tekmo začel na zelenici ali na klopi, medtem ko bo Kante najverjetneje tudi tekmo z Milanom spremljal le s tribun. Na zelenico Stamford Bridgea bosta med drugim stopila nekdanja člana modrih Olivier Giroud in Fikayo Tomori, ki sta pri Milanu dobila priložnost, da se izkažeta, medtem ko se bo proti nekdanjemu klubu pomeril tudi Thiago Silva, ki je za Rossonere igral med letoma 2009 in 2012. Navijači Chelseaja najbolj obžalujejo odhod obetavnega osrednjega branilca Tomorija.

icon-expand Fikayo Tomori FOTO: AP

"Komaj čakam, to bo zelo pomembna tekma za razplet skupinskega dela. Seveda se veselim povratka na Stamford Bridge in upam, da bom odigral dobro tekmo. Življenje v Milanu je super, tukaj se počutim udobno, zato sem tudi podaljšal pogodbo. To bo zame zanimiva tekma, vem, da bom videl veliko poznanih obrazov, in verjemite, da želim pokazati, kako sem napredoval, odkar sem prišel k Milanu," je o povratku v London povedal Tomori in priznal, da je v rednih stikih z nekdanjimi soigralci ter da redno gleda tekme nekdanjega kluba.