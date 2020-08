Okužen tudi nogometaš Barcelone, vodstvo miri: Ni bil v stiku z ekipo za Lizbono

Zapisali so le, da ne kaže znakov bolezni, da je dobro in je ta čas v izolaciji na svojem domu. Španski mediji dodajajo, da gre za enega od nogometašev, ki je bil testiran v torek. Seznam igralcev, ki so testiranje opravili v torek, pa je: novinci Francisco Trincao , Matheus Fernandes in Pedri ; posojeni nogometaši Carles Aleña , Jean Claire Todibo , Moussa Wague , Oriol Busquets , Juan Miranda in Rafinha Alcantara .

V Bilbau kar šest okuženih

Španski prvoligaš Athletic Bilbao pa je objavil, da je bilo šest njegovih nogometašev pozitivnih na novi koronavirus. "Testiranja so odkrila šest pozitivnih primerov med člani naše ekipe in pomožnega osebja. Vsi so že v samoosamitvi in bodo spet testirani prihodnji teden. V skladu s protokolom lige bodo treningi do nadaljnjega individualni. Obenem bodo tudi tisti, ki so bili negativni, spet testirani v petek," so zapisali Baski.