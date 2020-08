Angel Correa in Šime Vrsaljko pozitivna pri Atleticu

Oba okužena sta asimptomatična in bosta nastop svojega kluba v četrtfinalu Lige prvakov v Lizboni gledala iz domače samoizolacije. Atletico Madrid je ob tem sporočil, da so se ostali člani ekipe in osebje kluba znova testirali v nedeljo in da so bili vsi izvidi negativni. Okuženi niso niti bližnji družinski člani omenjenih nogometašev. Tako bo španska ekipa zJanom Oblakom na čelu še danes v Madridu opravila trening, jutri dopoldan pa bo odpotovala v Lizbono, kjer jo v četrtek čaka dvoboj z Leipzigom za preboj med štiri najboljša evropska moštva.

Angel Correa je bil kandidat za nastop v Lizboni, Šime Vrsaljko pa tam zagotovo ne bi igral, saj je bil v procesu zdravljenja poškodbe in ni treniral z moštvom. Ob tem je klub zapisal, da je primer Hrvata svojevrsten in zaključen za zdravniško stroko, češ da je Vrsaljko že pred meseci razvil protitelesa za covid-19. V Lizbono bo odpotovalo 21 nogometašev Atletico Madrida, namesto omenjenih dveh pa je trener Diego Simeone vpoklical še štiri člane mlajše selekcije, Alexa Dosa Santosa, Manuja Sancheza, Riquelmejain Tonija Moyo.