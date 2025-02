Pred dvobojem med Realom in Atleticom se še vedno govori o obračunu med elitami in delavci

Še vedno močno odmeva žreb parov osmine finala Lige prvakov. Izstopata spopada med PSGjem in Liverpoolom ter med madridskima rivaloma Realom in Atleticom. Slednji bo na sporedu prvi, in sicer v torek, 4. marca. Na Santiagu Bernabeu bomo priča že 239. madridskemu derbiju, prvega sta odigrala pred skoraj 120-imi leti. V bogati zgodovini obračunov se je večkrat veselil Real, ki za favorita velja tudi tokrat. Bo pa to vlogo težko upravičiti, galaktiki so namreč zasedbo našega Jana Oblaka v zadnjih sedmih obračunih ugnali le enkrat.