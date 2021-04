Pred novo poslastico z Bayernom nič kaj sladke skrbi za PSG

Parižani so minuli vikend v domači Ligue 1 zlahka opravili s Strasbourgom in si tako še dodatno dvignili samozavest pred spopadom z Bayernom. Ta je po porazu (2:3) na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov nato 'le' remiziral v domačem prvenstvu z Unionom Berlinom, za nameček pa niti na povratnem obračunu Bavarci ne bodo mogli računati na morda ključnega posameznika ekipe Roberta Lewandowskega .

A kljub vsemu zapisanemu Parižani te dni niso brezskrbni. Francoski dragulj Kylian Mbappe naj namreč bi že trikrat rekel 'ne' podaljšanju pogodbe s Parižani ter zahteval svoj odhod – najverjetnejša destinacija francoskega napadalca naj bi bil Real Madrid, do katerega ljubezni Mbappe nikoli ni skrival. In ker so očitno v Parizu spoznali, da 22-letnega Mbappeja ne bodo zadržali, naj bi že pripravljali plan B ter začeli poizvedovati, kakšne so možnosti, da se jim po koncu aktualne sezone pridruži Lionel Messi. Tako vsaj poroča francoski Telefoot. Argentinec naj bi bil 'šibka točka' športnega direktorja kluba Leonarda, medtem ko naj bi trener Mauricio Pochettinolobiral za starega znanca iz TottenhamaHarryja Kana.

Pogajanja ne napredujejo

Mbappe – ta uradno še ni potrdil niti zavrgel tega, da utegne zapustiti PSG še letos – ima s Parižani sicer še enoletno pogodbo, toda v kolikor te ne podaljša, bo klub zapustil kot prosti igralec, česar pa si PSG zagotovo ne želi. Trenutno pogajanja med klubom in Francozom še potekajo, toda ne napredujejo, dodaja Telefoot.