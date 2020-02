KANAL A in VOYO: Iličić bo moral paziti, pri Valencii kopica poškodovanih

Netopirji imajo pred prvim srečanjem osmine finala Lige prvakov številne težave s poškodbami. V Milano ni dopotoval nekdanji kapetan Rome Alessandro Florenzi, odsotni pa bodo tudi Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Francis Coquelin, Rodrigo, Manu Vallejo in Cristiano Piccini, medtem ko nastop vratarjaJasperja Cilessena ostaja vprašljiv. Nizozemec v tem koledarskem letu sploh še ni branil, nadomestil ga je ŠpanecJaume Domenech. Na drugi strani bo lahko Gian Piero Gasperiniračunal na vse najboljše nogometaše, nekateri od teh pa bodo morali biti še posebej previdni. Slovenski as Josip Iličić, Marten de Roon in Berat Djimsitibodo v primeru prejetega rumenega kartona na povratni tekmi počivali.

‘Imajo Zapate, Iličiće, Muriele, a najboljši je Gomez’

Skupna vrednost prvega moštva Valencie po podatkih Transfermarktaznaša slabih 530 milijonov. Če se osredotočimo samo na posameznike, pa si prvo mesto delijo kar trije. Rodrigo, Jose Gaya in Carlos Soler so ocenjeni na 50 milijonov. Slednji, 23-letni vezist, je za italijanskiSky razkril, kje po njegovem mnenju tiči največja nevarnost za špansko obrambo."Atalanta je najbolj učinkovito moštvo v Serie A, zato moramo biti zelo previdni. Njihov prvi napadalec Duvan Zapatasicer še okreva po poškodbi, a tu so še Iličić, Luis MurielinRobin Gosens. Kljub vsemu pa mislim, da največjo nevarnost za nas predstavlja Alejandro ‘Papu’ Gomez, je najboljši posameznik Atalante," je povedal Soler.

"Številni so govorili, da se nam je pri žrebu nasmehnila sreča, a temu ni ravno tako. Kot sem že dejal, v napadu imajo številna orožja, zato moraš biti vedno pripravljen na vse," še opozarja nekdanji mladi španski reprezentant, ki še čaka na prvo priložnost v članskem dresu furije.



‘Odločalo se bo na Mestalli’

Atalanta zaradi neustreznosti svojega stadiona tekme v Ligi prvakov igra na milanskem San Siru. Čeprav je Bergamo od kultnega nogometnega prizorišča oddaljen približno 55 kilometrov, pa bodo imeli črno-modri nedvomno tudi tokrat izjemno podporo zvestega občinstva. Tega se zaveda tudi Soler, ki pa poudarja, da se bo potnik v četrtino finala vseeno odločal na povratni tekmi: "Florenzi je tu že igral, izkušnje s San Sirom ima tudi Napolijev Fabian Ruiz, s katerim sva pred tekmo govorila. Povedal je, da je Atalanta zahtevno moštvo, a mislim, da smo jih dobro preučili. Zagotovo nas čaka pravi pekel, a imamo prednost, saj se bo dvoboj odločal na povratni tekmi na Mestalli."