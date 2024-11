Pred tekmo Liverpool – Real Madrid: v studiu bomo gostili Zlatka Zahovića

Naš voditelj Andraž Hočevar bo v studiu pred dvobojem Liverpoola in Real Madrida gostila Zlatka Zahovića, ki velja za enega največjih, ko govorimo o slovenskem nogometu. 53-letni Mariborčan je v svetu nogometa pustil pomemben pečat, tako kot igralec kot tudi kasneje kot športni direktor Maribora.

Z njim se bomo v studiu spomnili na njegov zadetek v dresu Olympiakosa proti madridskemu Realu in pa tudi gostovanja Maribora na Anfieldu. Dotaknili se bomo tudi poškodb, ki pestijo Real, Kyliana Mbappeja, forme Madridčanov in Mohameda Salaha. O dvoboju sta spregovorila tudi trener Olimpije Victor Sanchez, ki je za Real zbral 67 nastopov, in trener Celja Albert Riera, ki je 40-krat oblekel dres Liverpoola.