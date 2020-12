Pred Tuchlom ključna tekma? V nizkem startu Pochettino in Allegri

Tekmo osmine finala Lige prvakov med PSG-jem in Barcelono (prva tekma bo na Camp Nouu) si boste lahko ogledali na VOYO in Kanalu A, in sicer v torek, 16. februarja 2021, ob 20.30.

Nemški strateg Thomas Tuchel bo v nedeljo na sila težki preizkušnji, saj njegova zasedba gostuje pri vodilnem Lillu, ki ima točko prednosti pred Parižani v Ligue 1. PSG je v tej sezoni Ligue 1 v uvodnih 15 krogih zbral kar štiri poraze, kar je več kot v vsej pretekli sezoni, ko so se Parižani zaustavili pri vsega treh porazih. PSG je v skupini H Lige prvakov sicer osvojil prvo mesto, a z enakim točkovnim izkupičkom kot RB Leipzig. Sezono Lige prvakov, v kateri uvodoma niso blesteli (poraza z Man Unitedom in Leipzigom), so Parižani rešili s tremi zaporednimi zmagami v zadnjih treh krogih.

Proti Tuchlu govorijo tudi slab odnos z Leonardom (ta pa ima odličen odnos z Allegrijem) in dvomi, ki krožijo okoli ekipe. Vprašanje je, ali bo pri tuhtanju pomagala sploh prva uvrstitev Parižanov v finale Lige prvakov, pod katero se je letos podpisal Tuchel. Finale so sicer nogometaši PSG-ja izgubili z 0:1, a bili so edina ekipa, ki se je v postkoronskem nadaljevanju sezone enakovredno zoperstavila Bayernu. Časa za pripravo na novo sezono ni bilo veliko, kar se pozna v aktualni sezoni, v kateri Parižani ne blestijo: na svojem kontu imajo po 15 krogih 31 točk, vpisali so 10 zmag, 2 remija in 3 poraze.