Pred vrati četrti krog, koga dodati v Fantasy ekipo?

Pred začetkom četrtega kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'Qob4Tn') že skoraj 1000 uporabnikov. Najboljši posameznik je doslej zbral 327 točk (THE ELITE). V minulem krogu je bil najuspešnejši Tim Klemenc z ekipo Apes together strong, ki se lahko za prevzem nagrade javi na tadej.vidrih@pop-tv.si .