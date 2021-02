Mijatović za 24UR: Naredili smo vse, Real je moral le še poklicati Cristiana

Legendarni član madridskega Reala in reprezentance Jugoslavije, Predrag Mijatović, se je v ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo spominjal svoje igralske in funkcionarske kariere na stadionu Santiaga Bernabeua, kjer je pustil velik pečat kot napadalec in športni direktor "kraljevega kluba". Ne nazadnje je bil z bivšim predsednikom Ramonom Calderonom tisti, ki je odločilno vplival na prestop Cristiana Ronalda iz Manchester Uniteda leta 2009.

Liga prvakov se na Kanal A in VOYO vrača s prvimi tekmami osmine finala. V torek (začetek studijskega dela ob 20.30), 16. februarja, boste lahko pospremili zvezdniški obračun Barcelone in Paris Saint-Germaina, v sredo, 17. februarja, pa sledi obračun Porta in Juventusa (Kanal A in VOYO ob 20.30).

Februar ima v navijaški folklori madridskega Reala in Valencie poseben pomen. Letos namreč mineva 25 let od enega najodmevnejših prestopov v zgodovini španskega nogometa, selitve črnogorskega napadalca Predraga Mijatovića na Santiago Bernabeu. Za navijače Valencie še vedno velika "izdaja", medtem ko za privržence Reala seveda velik ulov, ki se je v zgodovino kluba zapisal predvsem z golom v finalu Lige prvakov proti Juventusu leta 1998. Takrat je Real Madrid pod taktirko legendarnega Nemca Juppa Heynckesa prekinil dolgo sušo evropskih naslovov, v podobnem položaju pa se je Mijatović znašel slabo desetletje kasneje, ko je prevzel mesto športnega direktorja Reala. Preden je zapustil svoj položaj, s katerega ga je odnesel padec tedanjega predsednika Ramona Calderona, se je podpisal pod več okrepitev, ki so se izkazale kot temelj kasnejših šampionskih ekip. O Cristianu Ronaldu,Luki Modrićuin slovenskih asih Janu Oblaku ter Josipu Iličićuje Mijatović za našo televizijo povedal marsikaj zanimivega. 'Prečudoviti' Amsterdam

"Vedno, ko se govori o Ligi prvakov, nekako ne mine pogovor z menoj, da ne bi omenili Amsterdama leta 1998 in zadetek v finalu proti Juventusu,"je v ekskluzivnem pogovoru našemu Izidorju Kordiču iz domače sobe v Madridu zaupal Mijatović. "Sam sem večkrat rekel, da je to najbolj čudovit, najbolj zanimiv in najbolj srečen trenutek v moji nogometni karieri. To je bila namreč ena posebna situacija, saj Real Madrid od 1966 do 1998 ni bil prvak Evrope, tako da je vladala ena velikanska suša, če lahko tako rečem, vsaj kar zadeva Ligo prvakov. Nato se je zgodil Amsterdam in 1:0 proti Juventusu, ki je bil takrat absolutni favorit, ker so imeli odlično ekipo. Zadetek in vse, kar sem v tistem trenutku doživel in preživel z mojimi kolegi, je res nekaj nepozabnega in to so trenutki, ki se jih zelo pogosto spominjam. Še posebej, ko se začnejo tekme Lige prvakov,"je nadaljeval Mijatović. "Enostavno je neverjetno, da je tako velik klub, ki je dominiral v 60. letih, ko govorimo o Ligi prvakov, imel 30-letno 'pavzo'. To je veliko generacij navijačev Real Madrida, ki niso občutili, kaj pomeni osvojiti Ligo prvakov in proslavljati takšen naslov, kot je ta. To je sicer tudi edini finale Real Madrida v zgodovini, ki se je končal le z enim zadetkom. Vesel sem, da sem ga dosegel jaz. To mi je zelo všeč. In enostavno to so nepozabni trenutki. Nepozabni trenutki ne le zame, pač pa za celo generacijo, ker veliko navijačev Real Madrida v tem času enostavno ni verjelo, da bo ena generacija lahko osvojila Ligo prvakov. Če to ni uspelo vsem tistim velikim igralcem, ki so pred nami nastopali za Real Madrid, potem so verjetno mislili, da to ne moremo narediti niti mi. Vendar na koncu smo to naredili, uresničili in to je en prečudovit trenutek v moji nogometni karieri."

icon-expand Mijatović (na fotografiji desno) proslavlja s hrvaškim soigralcem v vrstah Reala Robertom Jarnijem po golu proti mestnemu tekmecu Atletico Madridu. FOTO: AP

'Ronaldo mi je izmaknil zlato žogo'

Leto pred tem je bil Mijatović izjemno blizu tega, da bi osvojil prestižno zlato žogo, a je več glasov od nekdanjega člana Budućnosti, Partizana, Valencie, Fiorentine in Levanteja takrat prejel legendarni Brazilec Ronaldo. "Takrat so pravzaprav prvič v izboru za zlato žogo vstopili tudi igralci iz Južne Amerike. Tako, da je Ronaldo tistega leta res odigral fenomenalno in mi na nek način vzel, da ne rečem izmaknil to zlato žogo. Ampak, dobro. V vsakem primeru ni slabo biti drugi najboljši igralec na svetu v tistem hipu in to je res eno osebno zadovoljstvo. Vsak igralec, ko se začne ukvarjati z nogometom in ko doseže nek določen nivo, ima za cilj, da bo nekega dne najboljši. Ne le v svoji ekipi, pač pa tudi v svoji državi in zakaj ne tudi v Evropi in v svetu,"je nadaljeval Mijatović.

"To je edini trenutek, za katerega mi je žal, da se ni zgodil. Kajti vse ostalo sem več ali manj uresničil, kar se tiče nogometa. Bil sem svetovni prvak z reprezentanco Jugoslavije v Čilu leta 1987, nato sem z Real Madridom osvojil Ligo prvakov in z Real Madridom osvojil še nekaj drugih pomembnih trofej. Tako, da se mi je ta individualna trofeja, kot je zlata žoga, enostavno izmuznila. Ampak, v redu je, se dogaja. V vsakem primeru moram reči, da je bilo veliko igralcev v nekdanji Jugoslaviji, ki so bili zelo kakovostni in ki so bili na nek način blizu osvojitve ene tako velike trofeje, kot je najboljši igralec na svetu. Sem pa vesel, da je to dosegel Luka Modrić pred nekaj leti in to je res nekaj neverjetnega. Ne le zanj kot nogometaša, pač pa enostavno za celotno našo regijo. Da ima en hrvaški reprezentant zlato žogo, je nekaj, kar se prej nikoli ni zgodilo in če sem iskren – upam, da se motim – mislim, da se več ne bo zgodilo. Kajti to, kar je naredil Luka Modrić v teh zadnjih letih, je res nekaj neverjetnega. Tlakoval pot Cristianu Ronaldu iz Manchestra v Madrid

Mijatović, ki je v Madridu sosed Luke Modrića, ocenjuje, da je Hrvat v tem trenutku "nedvomno najboljši igralec" Reala. Ta naziv je v minulem desetletju sicer neprekinjeno pripadal Cristianu Ronaldu, portugalskemu zvezdniku, ki ga je na Bernabeu pomagal pripeljati ravno Mijatović. "Povedal vam bom iskreno. Leta 2006, ko sem postal športni direktor, so vladale posebej specifične in težke športne razmere v Real Madridu. Real Madrid je bil prvič v zgodovini kluba tri leta brez osvojenega pokala. Če se spominjate, je bila takrat ena zelo dobra generacija, fenomenalna generacija, ki so jo poimenovali 'galaktiki', ki je res igrala fenomenalno in so osvojili veliko pokalov, vendar v nekem trenutku ta generacija ni mogla več početi več tistega, kar se je od nje pričakovalo, in moral se je pojaviti nekdo, ki bi na nek način naredil nebolečo zamenjavo generacij,"se je spominjal danes 52-letni Mijatović.

icon-expand

'Zelo, zelo dober fant'

"Zamenjava generacij seveda ni bila lahka. Pozneje, ko je ekipa v tej prvi sezoni osvojila eno špansko ligo, pa v drugi sezoni drugo špansko ligo, pred tem Real Madrid 18 let ni osvojil dvakrat zapored španskega prvenstva. Po tem je bilo že lažje delati nekatere druge poteze, kot je iskanje neke velike svetovne zvezde, ki bo prišla v Real Madrid in postala zaščitni znak Real Madrida dolga leta. Odločitev je padla, da bo to Cristiano Ronaldo. Začeli smo s to čudovito zgodbo. Na koncu smo uspeli zaključiti celoten posel, da je on postal igralec Real Madrida. Zaradi nekaterih drugih institucionalnih stvari je moj predsednik moral podati svoj odstop. Vendar velik del posla glede prihoda Cristiana Ronalda je bil že opravljen, tako da je bil Cristiano leta 2009 samo predstavljen navijačem Real Madrida. Absolutno se ni bilo treba več nič dogovarjati, preprosto so morali poklicati Cristiana in Manchester United in izvesti tisto, kar smo naredili,"dodaja Mijatović. "Naredili so čudovito predstavitev, ki je bila fenomenalna. Prvič je bilo 85.000 ljudi na stadionu med predstavitvijo enega igralca. Bilo je res impozantno. Vesel sem, da je Cristiano Ronaldo na koncu upravičil pričakovanja. To je bil največji transfer v zgodovini nogometa v tistem trenutku. Šlo je za veliko denarja v tistem času. Zdaj vidim, da to ni nič strašnega, vendar takrat je bila to res ogromna številka. Vesel sem, da je fant od prvega trenutka, ko je prišel v Real Madrid, pa do trenutka, ko je odšel, res naredil nekaj, kar mislim, da ne bo naredil nihče. Niti sam nisem pričakoval, da bo njegov učinek tako velik. Bil sem prepričan, da bo uspel. Bil sem prepričan, da bo naredil res velike stvari, vendar res nisem pričakoval, da bo dosegel toliko zadetkov, da bo naredil vse to, kar je naredil. Za vse to res vsa čast, ker gre res prvenstveno za enega fenomenalnega igralca, fenomenalnega profesionalca in enega zelo, zelo dobrega fanta."

Kot naslednika vidi Mbappeja

Veliko je tudi v zadnjem času govora o prihodnjih zvezdniških okrepitvah Reala, najpogosteje se omenjata Norvežan Erling Haaland in Francoz Kylian Mbappe. Mijatović je na strani francoskega zvezdnika Paris Saint-Germaina, a poudarja, da se je s Parižani zelo težko kosati na nogometni tržnici, sploh zdaj, ko je številne največje klube, tudi Real, močno prizadela "koronakriza". "Kaj bi naredil kot navijač Reala? V tem trenutku od vseh teh igralcev z neko projekcijo, ki je podobna tisti, ki jo je imel Cristiano v Real Madridu, mislim, da je edini igralec, ki bi ga lahko dohitel ali se mu vsaj približal, Mbappe,"je bil iskren Mijatović."Vendar vemo, da igra v klubu, kjer lahko hvali vse drugo, denarja pa ne more, zato ker so lastniki kluba zelo, zelo bogati. Verjetno jih ne zanima niti kakšen transfer niti prodaja. Preprosto si želijo narediti ekipo, ki bo nekega dne osvojila Ligo prvakov. Lani so bili blizu, a jim to ni uspelo. Letos imajo prav tako ambicije, da to ponovijo. Tako, da bi on kot kakovosten nogometaš nekega dne lahko zamenjal Cristiana Ronalda, vendar je to zelo težek transfer in zelo težka zgodba. Mislim, da celotna situacija s pandemijo, s covidom in ekonomska situacija, ki jo klubi v tem trenutku prestajajo, zelo zapletena zgodba. Ne vprašajte me o tem, kaj bi jaz naredil, če bi bil športni direktor Real Madrida. Še vedno je prezgodaj, da bi govoril o teh stvareh, a verjetno bo še priložnosti, da se pogovarjamo o tem." Iličić bo 'glavobol' za Real, Čeferinu kapa dol

Mijatović je pohvalil tudi Iličića in Oblaka ter ostale slovenske nogometaše, ki so v zadnjih letih pustili viden pečat v najmočnejših evropskih tekmovanjih. Seveda ni mogel niti mimo Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa), čigar delo na krovni evropski nogometni organizaciji je označil za "fenomenalno". "Morate biti ponosni tako na Iličića, Oblaka in na še neke igralce, ki so iz vaše države, zato ker so res v zadnjih letih naredili zelo pomembne in dobre stvari, ko govorimo o nogometu. (Iličić, op. a.) bo, kako bi rekel, glavobol za igralce Real Madrida, ko bo na sporedu tekma med tema dvema moštvoma. Verjetno motivacije ne bo manjkalo. Igrati proti Real Madridu in imeti priložnost, da klubu, ki je bil največkrat prvak Evrope, zadate gol ali dva, je res neverjetna stvar. To je dodaten motiv. Tako, da pričakujem naporno tekmo, realno, saj Real Madrid ni v momentu in v formi, v kateri je bil pred nekaj leti, ko je bil v Ligi prvakov res absolutno nepremagljiv. Zdaj je stanje precej drugačno in obstaja velika šansa za Atalanto, da naredi presenečenje. Zakaj pa ne," je pristavil Mijatović.

"Čeferin predsednik Uefe? Seveda morate biti ponosni. Tudi jaz sem na to ponosen, čeprav nisem Slovenec, ampak smo mi vsi nekako Balkanci in vsakogar iz te naše regije, ki mu uspe, sprejmemo kot svojega. Jaz imam z Aleksandrom zelo dober odnos, sva dobra prijatelja, velikokrat se vidiva in se pogovarjava o nogometu. Mislim, da je njegovo delo v Uefi v vseh teh letih res fenomenalno, veliko je novih stvari, inovacij, ima fenomenalen odnos do nogometa in do vsega, kar nogomet predstavlja v družbeni sferi. Mislim, da se je znašel na najboljši možni način, še vedno pa ima veliko stvari in idej, ki jih bo realiziral, in ki bodo zagotovo vplivale na to, da bosta evropski in svetovni nogomet na še višji ravni. Kapo dol. To priložnost bom izkoristil, da mu čestitam za vse, kar je naredil doslej in da mu zaželim veliko sreče pri vsem, kar namerava narediti v naslednjih letih. Izkoristil bom priložnost, da pozdravim vse vaše gledalce v Sloveniji in širše. In zagotovo se bomo videli v kratkem, ko mine ta zgodba okoli pandemije in covida. Upam, da se bo to zgodilo hitro, in da se bomo videli na kakšni od tekem. Velik pozdrav,"je sklenil Mijatović.