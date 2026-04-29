Predrzni mladi pobiralec žog se je postavil po robu 40-letnemu Neuerju

Med tekmo in po njej smo ljubitelji nogometa videli toliko, da je marsikatera podrobnost ostala neopažena. Vratar Bayerna Manuel Neuer je žogo moral kar petkrat pobrati iz svoje mreže, enkrat pa se je za njeno posest moral prepirati z mladim pobiralcem žog za njegovim golom.
Izkušeni Nemec s 124 reprezentančnimi in 856 klubskimi nastopi za seboj je želel hitro izvesti prekinitev po tem, ko so nogometaši PSG-ja žogo poslali izven igrišča, predrzni mladenič iz Pariza pa nikakor ni želel ugoditi njegovi prošnji. Po svetovnem spletu že kroži posnetek njune kratke debate.
