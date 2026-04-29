Liga prvakov

Predrzni mladi pobiralec žog se je postavil po robu 40-letnemu Neuerju

Pariz, 29. 04. 2026 10.27 pred 4 minutami 1 min branja 13

Avtor:
M.D.
Vratar Bayerna Manuel Neuer

Umetnina, ki so jo sinoči v francoski prestolnici ustvarili nogometaši Bayerna in PSG-ja, bo še dolgo odmevala. Še nobena polfinalna tekma v zgodovini Lige prvakov ni ponudila toliko golov. Kar devet so jih videli ljubitelji nogometa na stadionu Parc des Princes, med njimi pa je bil tudi predrzen mladi Parižan, ki se je postavil po robu legendarnemu vratarju Bayerna Manuelu Neuerju. Danes sledi drugi obračun polfinala med Arsenalom in Atleticom iz Madrida našega Jana Oblaka. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.

Kdo bo napredoval v veliki finale Lige prvakov?
Med tekmo in po njej smo ljubitelji nogometa videli toliko, da je marsikatera podrobnost ostala neopažena. Vratar Bayerna Manuel Neuer je žogo moral kar petkrat pobrati iz svoje mreže, enkrat pa se je za njeno posest moral prepirati z mladim pobiralcem žog za njegovim golom.

Izkušeni Nemec s 124 reprezentančnimi in 856 klubskimi nastopi za seboj je želel hitro izvesti prekinitev po tem, ko so nogometaši PSG-ja žogo poslali izven igrišča, predrzni mladenič iz Pariza pa nikakor ni želel ugoditi njegovi prošnji. Po svetovnem spletu že kroži posnetek njune kratke debate.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

vrtnar_1
29. 04. 2026 13.38
Postavil po robu....😂😂😂, res ste biseri. V bistvu mulc ni delal tistega kar bi moral. Po vseh pravilih bi PSG moral dobiti kazen, mulca pa naj samo še kopačke puca, če ne zna žoge dat! Saj je pa karma usekala, najprej nagajat in zavlečevat ko je 5-2, nato pa tudi za nemce lepih 5-4.
patriot11
29. 04. 2026 13.38
Mulc je bedak, kljub mu mora odvzeti privilegij pobiralca žog. Tudi kazen za PSG bi bila primerna poteza.
0523
29. 04. 2026 13.34
Misli da je frajer, izpadel paje bedak. Klub si pa naj zamisli, koga bo drugič zaposlil na tem mestu. Skratka, sramota za PSG. Škoda.
Resnico ti povem
29. 04. 2026 13.30
Ma umirite se, potem bi moral vsak klub, za vsako tekmo dobiti kazen... Vsi to delajo, je prav ni, ampak vsak se bori za svoj klub...
vrtnar_1
29. 04. 2026 13.40
Pravila so, tudi v 3.SNL ko to delajo ali celo nimajo pobiralcev žog je kazen. Seveda bolj majhna, je pa.
jutri bolje bo
29. 04. 2026 13.17
Kaznovat klub in kje je tukaj spoštovanje do starejših, ne glede na njegovo ime.
kick.your-ass
29. 04. 2026 13.15
Jst tut mislim da visoke kazni za tole.. da nimu jo neuer izbil upravičeno bi pa dovil kazen. Je pa take neuer odbeanil svoje, bolje penzija. Prepočasen in premalo raztegljiv
SpamEx
29. 04. 2026 13.07
car tamali
RUBEŽ
29. 04. 2026 12.58
Ne obtužujte fanta, ni on kriv, če ga pokvarjenci v klubu učiji tega.
armenius
29. 04. 2026 12.55
mularija nima več nobenega spoštovanja
agent.brinko
29. 04. 2026 12.46
za kaj takega bi moral biti klub kaznovan z visoko kaznijo, čas se da se v tej smeri spremenijo tudi pravila
Ali63
29. 04. 2026 12.26
Predrzni mladenič.
assassin911
29. 04. 2026 12.25
Ta mulc naj si naslednjič za ogled tekme kupi karto za zadnjo vrsto.
