Predrzni mladi pobiralec žog se je postavil po robu 40-letnemu Neuerju

Umetnina, ki so jo sinoči v francoski prestolnici ustvarili nogometaši Bayerna in PSG-ja, bo še dolgo odmevala. Še nobena polfinalna tekma v zgodovini Lige prvakov ni ponudila toliko golov. Kar devet so jih videli ljubitelji nogometa na stadionu Parc des Princes, med njimi pa je bil tudi predrzen mladi Parižan, ki se je postavil po robu legendarnemu vratarju Bayerna Manuelu Neuerju. Danes sledi drugi obračun polfinala med Arsenalom in Atleticom iz Madrida našega Jana Oblaka. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.