Predsednik Atletica: Liga prvakov? To bi lahko bilo naše leto

Atletico Madrid se je v četrtfinale prebil mimo branilca naslova Liverpoola, ki je po podaljšku klonil pred Janom Oblakomin soigralci na domačem Anfieldu (2:3). Kmalu po zadnjem sodnikovem žvižgu v Liverpoolu je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo novega koronavirusa in ustavila so se skoraj vsa državna in mednarodna tekmovanja. Čeprav jim v prvenstvu ne kaže najbolje, trenutno zasedajo šele šesto mesto s 13 točkami zaostanka za vodilno Barcelono, so madridski rdeče-beli samozavestni pred nadaljevanjem najelitnejšega evropskega tekmovanja.

"Zelo smo posebni, lahko osvojimo Ligo prvakov tudi brez občinstva. To bi lahko bilo naše leto," je za Movistar+povedal predsednik Atletica Enrique Cerezo, ki je s trenerjem Diegom Simeonejemna klopi proslavljal dve uvrstitvi v veliki finale (2014 in 2016), a nato objokoval tudi dva boleča poraza z mestnim tekmecem Real Madridom.

'V Ligi prvakov smo v zelo dobrem položaju'

"V prvenstvu smo v težkem položaju, v Ligi prvakov pa v zelo dobrem. Nekaj tekem nas loči od uvrstitve v finale, kjer si želimo biti. On (Simeone, op. a.) je miren in zaupa v svoje delo," je pred nadaljevanjem prvenstva, do konca je sicer še enajst krogov, še dodal Cerezo.

"Los colchoneros" najprej čaka gostovanje v Bilbau, kjer se bo nadaljeval lov za Real Sociedadom in Getafejem, ki sta na lestvici trenutno pred prvaki iz leta 2014. Četrto mesto na lestvici seveda kot zadnje prinaša neposredno vozovnico za skupinski del Lige prvakov v sezoni 2020/21, neposredno vozovnico pa dobi tudi zmagovalec najelitnejšega mednarodnega tekmovanja stare celine.

"Usmeril nas bo med prve štiri," je o Simeoneju še povedal Cerezo, ki je s sodelavci poleti močno prevetril igralski kader. Po slovesu francoskega asa Antoina Griezmanna, ki ga je kupila Barcelona, so rdeče-beli podrli klubski rekord z nakupom Benficinega bisera Joaa Felixa, prišli pa so tudi Marcos Llorente, Hector Herrera, Felipe, Renan Lodi, Mario Hermoso in Kieran Trippier.

"Možno je, da (poleti, op. a.) ne bo prišel nihče, a moramo počakati na razplet sezone. Bodo pa prestopi za vse zelo oteženi,"je dodal Cerezo.