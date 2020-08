Predsednik Uefe Čeferin bo osebno podelil pokala zmagovalcu Lige prvakov

Aleksander Čeferin bo na stadionu Estadio da Luz v Lizboni nogometašem, trenerjem in spremljevalnemu osebju podelil tudi kolajne. Z Uefe prihaja tudi novica, da so bili vsi, ki bodo prisotni na podelitvi kolajn, testirani na morebitno okužbo z novim koronavirusom, zato ne bodo nosili zaščitne opreme. Še vedno pa bo finale zaradi preprečevanja širjenja okužbe potekal brez gledalcev.



V finalu se bosta prvič udarila francoski Paris Saint-Germain in nemški Bayern. Nemci bodo v Lizboni, prenos na POP TV in VOYO od 20. ure, lovili svojo šesto lovoriko med evropsko elito, Parižani pa bodo skušali priti do prvenca in s tem štirikratne krone v letošnji sezoni. Bayern lovi trojno krono.