Predsednika Uefe še posebej boli izdaja enega moža

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se nahaja v zahtevni situaciji. V kratkem bo predstavil novi format Lige prvakov, ki pa, kot trenutno kaže, ne bo imel velikanov, kot so na primer Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United in še nekateri. Italijanski časnik Tuttosportv udarnem članku dneva javlja, da je Čeferina še posebej zabolela izdaja šefa Juventusa Andree Agnellija. Agnelli je bil vrsto let prvi mož združenja klubov v Evropi in prva s Čeferinom naj bi pripravljal novi model Lige prvakov. "In prav zdaj je Agnelli podal odstopno izjavo na funkcijo predsednika ECA-ja in je že postal podpredsednik novonastale superlige," med drugim piše torinski športni časnik. "Čeferin in Agnelli sta imela tudi navzven odnos, ki bi ga brez težav lahko označili kot prijateljski. Tudi sama sta na vsakem koraku poudarjala, da sta več kot sodelavca. Da je njun odnos iskren in prijateljski. Izmenjavala stan si obiske, se družila tudi v prostem času. Sedaj pa to. Verjamemo, da je Čeferin zelo žalosten, razočaran in verjetno tudi jezen ob tem," nadaljujeTuttusport.