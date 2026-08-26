Prekletstvo Keltov: izpadli šestič zapored

Celtic je bil neuspešen v zadnjih šestih kvalifikacijskih ciklih za Ligo prvakov, sicer jo je vmes trikrat igral, a se je tja uvrstil neposredno. Za deteljice kvalifikacijske tekme ostajajo nerešljiva uganka, že lani so izpadli v play-offu proti Kairatu, med letoma 2018 in 2021 pa se tako daleč niti niso prebili.

Po tekmi je krivdo za sramoten poraz prevzel trener Martin O'Neill: "Na koncu nam ni uspelo in za to sem kriv sam. Že zelo, zelo dolgo nisem bil tako razočaran." Poraz ekipe Severnega Irca je omogočil, da se je LASK prvič v zgodovini kluba uvrstil v Ligo prvakov. O'Neill sicer ni bil trener, ko so Kelti lani po enajstmetrovkah izgubili proti Kazahstancem, je pa na klopi škotskih prvakov že doživel hud poraz, leta 2003 je proti Portu izgubil finale Uefinega pokala.

Po tekmi je pred medije stopil tudi kapetan Škotov Callum McGregor, ki je povedal: "Zaslužili smo si poraz, vso tekmo smo bili pasivni. Videti je bilo, kot da nas je strah zmagati." Opravičil se je še navijačem in dodal, da za poraz nima izgovorov.