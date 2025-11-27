Svetli način
Liga prvakov

Arteta po zmagi nad Bayernom: 'Premagali smo najboljšo ekipo v Evropi'

London, 27. 11. 2025 11.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
3

Nogometaši Arsenala so po petih krogih ligaškega dela Lige prvakov edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom. V sredo zvečer so doma s 3:1 premagali münchenski Bayern in se zavihteli na vrh lestvice. Po zmagi nad, po njegovem mnenju, "najboljšo ekipo v Evropi", trener topničarjev Mikel Arteta ni skoparil s pohvalami na račun svojih varovancev, a obenem poudaril, da je pred njimi še dolga pot.

Arsenal - Bayern München
Arsenal - Bayern München FOTO: AP

Londončani so na stadionu Emirates prikazali novo odlično predstavo. Povedli so v 22. minuti, ko je žogo po natančni podaji iz kota Bukaya Saka v gol preusmeril Jurrien Timber. Bavarci so sicer pred odhodom na odmor z zadetkom Lennarta Karla izenačili, vendar so domači v drugem polčasu znova prevzeli pobudo. Še peto zmago v letošnji sezoni Lige prvakov sta Angležem zagotovila Noni Madueke in Gabriel Martinelli.

Statistika tekme Arsenal - Bayern München
Statistika tekme Arsenal - Bayern München FOTO: Sofascore.com

"Pohvaliti moram svoje igralce, saj so odigrali neverjetno tekmo proti, po mojem mnenju, najboljši ekipi v Evropi," je po tekmi dejal trener topničarjev Mikel Arteta.

"Bayern je vrhunska ekipa. Na zadnjih 21 tekmah, ki so jih odigrali, niso niti enkrat izgubili, torej veste, kako težko jih je premagati, nam pa je to uspelo," je nasprotnika še pohvalil Španec.

Mikel Arteta
Mikel Arteta FOTO: Profimedia

Po petih krogih tekmovanja je Arsenal edina ekipa, ki v Ligi prvakov ohranja stoodstoten izkupiček. Čeprav so trenutno v odličnem položaju, Arteta poudarja, da je pred njimi še veliko težkih tekem. "Do zdaj smo bili v tem tekmovanju zelo dosledni, ampak to je šele začetek. Zelo smo zadovoljni s tem, kar smo danes prikazali. Energija, ki smo jo ustvarili na stadionu, energija, ki jo prinesemo na zelenico, in kakovost, s katero igramo, so neverjetne in vse to moramo ohraniti. Žal je to treba početi vsake tri dni in v tem je tudi čar."

Dobro pa jim ne kaže le v Evropi, temveč prvo mesto zasedajo tudi na lestvici angleškega prvenstva. Pred drugouvrščenim Chelseajem, ki bo njihov naslednji nasprotnik v Premier ligi, imajo šest točk prednosti. Takoj po zmagi proti Bayernu so misli Artete že bile usmerjene proti mestnemu tekmecu.

Mikel Arteta
Mikel Arteta FOTO: Profimedia

"Teden smo začeli odlično, z domačo zmago proti Tottenhamu, danes pa smo dosegli še eno veliko zmago, ampak to je vse. Zdaj gremo domov, imeli bomo lepo večerjo, že jutri pa se bomo začeli pripravljati na Stamford Bridge," trener topničarjev ne želi spati na lovorikah, saj se zaveda, da ga že v nedeljo čaka nova težka tekma. "Samo pogledati morate tekmo, ki so jo odigrali proti Barceloni, in boste razumeli, kako dobra in čvrsta ekipa je Chelsea," je še dejal o naslednjem nasprotniku svoje ekipe.

nogomet liga prvakov arsenal mikel arteta
kebbab
27. 11. 2025 12.16
Popu.il Karl
ODGOVORI
0 0
Jevgenij Suhov
27. 11. 2025 12.03
+1
sir…komentar v nulo..+
ODGOVORI
1 0
Sirhakel7
27. 11. 2025 11.57
+1
Navijam za Bayern ampak moram priznati, da je bil včeraj Arsenal boljši in so zasluženo zmagali. Sicer ni bilo tako zelo slabo ampak preveč napak, ki jig zna taka ekipa kot so topničarji efektivno kaznovati. Imam pa nasplošno občutek, da so Angleži (ne samo Arsenal) letos v primerjavi z ostalimi naredili velik korak naprej..
ODGOVORI
1 0
