Ponedeljkov žreb play-offa Lige prvakov v živo na naši spletni strani

Ajax, Celtic, Crvena zvezda in zagrebški Dinamo so najodmevnejša imena, ki bi lahko prekrižala pot nogometašem Maribora na žrebu play-offa Lige prvakov, ki si ga boste lahko v ponedeljek, 5. avgusta, ogledali na naši spletni strani. Že zdaj je jasno, da se Mariborčani, če bodo seveda v tretjem krogu po islandskem Valurju in švedskem AIK preskočili še norveški Rosenborg, ne morejo pomeriti s švicarskimi Young Boysi, češko Slavio Prago in zmagovalcem obračuna med ciprskim APOEL in azerbajdžanskim Qarabagom.

Vijoličasta kroglica se je namreč znašla v bobnu nenosilcev, med nosilci pa na Maribor (morebiti) čaka tudi nizozemski velikan Ajax, ki je blestel v minuli sezoni Lige prvakov in ga je v polfinalu šele z golom v enem zadnjih napadov ustavil londonski Tottenham. Nizozemci so po odhodih največjih zvezdnikov Frenkieja de Jonga in Matthijsa de Ligta precej oslabljeni in morajo za uvrstitev v play-off še izločiti grški PAOK.

Neporavnani računi z Dinamom, lepi spomini na Celtic

Nekaj zelo pozitivnih izkušenj z glasgowskim ponosom Celticom Mariborčani že imajo, saj so Škote na zadnji stopnički kvalifikacij odmevno preskočili leta 2014, ko so se drugič v zgodovini kluba uvrstili v skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja. Tudi Škoti morajo najprej še premagati romunski Cluj, medtem ko imajo Mariborčani kar nekaj neporavnanih računov s tretjim možnim nasprotnikom, zagrebškim Dinamom, ki jih je na zadnji stopnički ustavil leta 2012. Zagrebčane sicer še čaka sosedski dvoboj s Ferencvarošem, medtem ko bi lahko v Ljudski vrt prišla tudi beograjska Crvena zvezda.

Ta je v minuli sezoni prekinila urok Lige prvakov in s prebojem v skupinski del razveselila svojo armado navijačev, ki so lahko proslavljali tudi odmevno zmago nad kasnejšim prvakom Liverpoolom. Beograjski rdeče-beli se bodo v play-off prebili z zmago nad danskim Copenhagnom. Poraženec play-offa Lige prvakov se sicer neposredno uvrsti v Ligo Evropa, zmagovalec pa seveda v skupinski del Lige prvakov. Razplet žreba si v ponedeljek, 5. avgusta, oglejte na naši spletni strani!