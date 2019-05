Preobrat? Griezmann od poletja vendarle Barcin?

Tudi zato so ga Katalonci za vsako ceno želeli "ukrasti"Atletom, nogometaš ni bil ravnodušen nad Barcino ponudbo in kazalo je že, da odhaja, ko se je vendarle premislil in podaljšal pogodbo z rdeče-belimi do leta 2023. A kot kaže to ni razlog, da Barcane bi poskusila vnovič pripeljati izvrstnega Francoza. Tokrat naj bi bila pripravljena aktivirati odkupno klavzulo, ki znaša 120 milijonov evrov. Barcelona ima to možnost točno do 30. junija. Če do tega dne Madridčanom nakaže odškodnino zapisano v pogodbi, potem ga Atleti ne morejo zadržati. "Po bolečem izpadu iz polfinala Lige prvakovproti Liverpoolu se v taboruBarcelone pripravlja kadrovski remont. Med tistimi, ki naj bi zagotovo šli, je Brazilec Philippe Coutinho, ki je k Barciza 135 milijonov evrov odškodnine prišel prav iz Liverpoola," trdi madridski AS in dodaja, da naj bi bila prodaja 26-letnega Brazilca, najbolj se omenja njegov odhod k Manchester Unitedu, olajševalna okoliščina pri nakupu Griezmanna.