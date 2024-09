'Prepir' Haalanda in Interjevega branilca je izdal frustracije norveškega velikana

Inter je v Manchestru v obrambi igral s tremi osrednjimi branilci, njihova glavna naloga pa je pričakovano bila, da utišajo trenutno najbolj vročega napadalca v svetovnem nogometu Erlinga Haalanda . To jim je na koncu tudi uspelo, saj je visokorasli Norvežan proti vratom Janna Sommerja na celotni tekmi uspel ustreliti le enkrat in tudi ta strel je letel mimo vrat Švicarja.

Erling Haaland in Francesco Acerbi

Francesco Acerbi je v družbi Alessandra Bastonija in Yanna Bissecka bil najbolje ocenjen branilec Interja. 36-letni nekdanji igralec Milana in Lazia je Haalandu celoten večer dihal za ovratnikom, kar je napadalca, ki je v tekmo vstopil z devetimi goli na sedmih obračunih v tej sezoni, pošteno razkurilo.

Kljub njuni nenehni bitki med tekmo je izkušen Italijan po obračunu svojega 12 let mlajšega nasprotnika prosil za njegov dres. Norvežan ga je začudeno pogledal in njegovo prošnjo hitro in odločno zavrnil. Dodal je, da je Acerbi celotno tekmo vlekel njegov dres, na koncu pa je izkušenemu branilcu v šaljivem tonu rekel, naj od***e.