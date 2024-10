Presenetljivi porazi favoritov ranili tudi Fantasy trenerje

Drugi krog Lige prvakov je postregel s številnimi presenečenji. Tako Bayern München kot tudi oba madridska velikana so ostali brez točk, njihovi neuspehi pa so močno vplivali tudi na številne ekipe v igri Uefa Fantasy Football.

VRATARJI Med vratarji sta tokrat največ točk (8) zbrala Emiliano Martinez (5 milijonov) in Marco Bizot (4,5 milijona). Oba sta ob zmagi svojih ekip ohranila prazno mrežo. Vratar Aston Ville je ob tem proti favoriziranemu Bayernu iz Münchna zbral še sedem obramb, član Bresta pa šest na obračunu v Salzburgu. Kot zanimivost, Nizozemca v vrstah francoskega prvoligaša ima v svojih ekipah manj kot en odstotek vseh 'Fantasy trenerjev'.

Emiliano Martinez se je izkazal z izjemno obrambo, ko je z razdalje sijajno poizkušal Michael Olise. FOTO: AP icon-expand

Poleg Martineza in Bizota so tekmo drugega kroga brez prejetega zadetka zaključili še Yann Sommer (5,5 milijona), Lukaš Hradecky (pet milijonov), Lucas Chevalier (4,5 milijona), Marco Carnesecchi (4,5 milijona), Alisson Becker (šest milijonov), Anatolij Trubin (4,5 milijona), Simon Mignolet (4,5 milijona), Inaki Pena (4,5 milijona), Stefan Ortega (4,5 milijona) in David Raya (5,6 milijona). Prav vratarja Arsenala je v svojo ekipo po prvem krogu dodalo največ uporabnikov kot zamenjavo za poškodovana Thibauta Courtoisa (šest milijonov) in Marca-Andreja ter Stegna (šest milijonov), kar se je izkazalo za dobro potezo.

Davida Rayo ima v svojih ekipah že petina vseh 'Fantasy trenerjev'. FOTO: Profimedia icon-expand

Raya in Martinez, ki v tej sezoni elitnega tekmovanja še nista klonila, po dveh krogih ponujata najboljše razmerje med točkami in ceno – tri točke na milijon evrov. Za zgrešeno naložbo pa so se vsaj na začetku izkazali tisti najdražji vratarji, ki stanejo šest milijonov.

BRANILCI Kar se tiče branilcev, so v drugem krogu najboljšo izbiro predstavljali nogometaši Atalante in Barcelone, največ točk pa so zbrali predvsem igralci, ki jih ima v svojih zasedbah le peščica selektorjev. 'Fantasy trenerje' sta tako najbolj razveselila Inigo Martinez (pet milijonov), ki ob zmagi Barcelone ni prejel zadetka, ob tem pa je prispeval še zadetek, asistenco in štiri ukradene žoge, ter Alexander Bah (pet milijonov), ki je ob nepričakovano visokem slavju Benfice prazni mreži dodal zadetek in kar 10 ukradenih žog.

Alexander Bah je dosegel tretji zadetek Benfice ob zmagi nad madridskim Atleticom s 4:0. FOTO: AP icon-expand

Dvomestno število točk so vknjižili še Raoul Bellanova (štiri milijone), Pau Torres (pet milijonov), Rico Lewis (4,6 milijona), Davide Zappacosta (4,5 milijona) in Alejandro Balde (pet milijonov). Omeniti velja tudi branilca Monaka Mohammeda Salisuja (štiri milijone), ki je na gostovanju v Zagrebu dosegel zadetek in ukradel 11 žog.

Jeremie Frimpong je izredno pomemben člen Leverkusna in vselej predstavlja veliko napadalno nevarnost. FOTO: AP icon-expand

Jeremie Frimpong (5,6 milijona) je branilec, ki ga je v drugem krogu dodalo največ uporabnikov, tudi tokrat pa njegov Leverkusen ni prejel zadetka. S tem je Nizozemec že pri 20 točkah in je skupaj z Benficinim Bahom na vrhu v skupnem seštevku. Najboljše razmerje med točkami in ceno še naprej ponuja Filip Panak (4,1 milijona) – 4,6 točk na en milijon evrov, za razočaranje drugega kroga pa so poskrbeli Ruben Dias (šest milijonov), Federico Dimarco (5,5 milijona) in Antonio Rüdiger (šest milijonov). VEZISTI Če bi lahko izbrali zgolj enega nogometaša, ki je zaznamoval drugi krog najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, bi bil to brez dvoma Karim Adeyemi (sedem milijonov). Mladi ofenzivni vezist dortmundske Borussie je ob visoki zmagi proti Celticu zabil hat-trick, priskrbel enajstmetrovko in bil pričakovano razglašen za igralca srečanja. Fantasy trenerjem je prinesel 23 točk.

Karim Adeyemi blesti tudi v nemškem prvenstvu, kjer je na petih tekmah sodeloval pri petih zadetkih. FOTO: AP icon-expand

Adeyemi je zdaj po dveh krogih sam na vrhu vezistov z največ točkami, le točko manj pa je v skupnem seštevku zbral njegov rojak Florian Wirtz (7,6 milijona). Med cenejšimi opcijami izstopata Hugo Magnetti in Jamie Bynoe-Gittens – oba staneta 5,1 milijona, zbrala pa sta po 19 točk.

Jamie Bynoe-Gittens kljub sedmim golom Borussie proti Celticu ni uspel ne zadeti ne asistirati. FOTO: AP icon-expand

Poleg Nemca se je izkazalo še lepo število vezistov. Jerdy Schouten (5,5 milijona), Ademola Lookman (6,5 milijona), Mohamed Salah (10 milijonov), Raphinha (7,5 milijona) in Phil Foden (devet milijonov) so dosegli 14 točk, Martin Baturina (šest milijonov) 13 točk, Orkon Kokcu (6,1 milijona), Christos Tzolis (5,5 milijona) in Quinten Timber (5,5 milijona) pa 12 točk. NAPADALCI Pred začetkom drugega kroga Lige prvakov ni bilo jasno, ali bodo priložnost za igro dobili Harry Kane (10,6 milijona), Erling Haaland (11 milijonov) in Kylian Mbappe (11 milijonov), ki so imeli v preteklih dneh nekaj težav s poškodbami. Fantasy trenerji, ki so se odločili zamenjati omenjene nogometaše, so storili dobro potezo kljub temu, da so na koncu vsi izmed naštetih igrali. Kane je ob porazu proti Aston Villi zbral le dve točki, Haaland je dosegel zadetek in prinesel šest točk, Mbappe pa je dobil zgolj eno točko.

Kylian Mbappe in Harry Kane v drugem krogu nista navdušila. FOTO: AP icon-expand

Mehdi Taremi (sedem milijonov) je ob zmagi Interja proti Crveni zvezdi prispeval dve asistenci, bil natančen iz bele pike in prejel nagrado za igralca tekme, kar je zadostovalo za 16 točk. Izkazala sta se tudi Brestov Abdallah Sima (5,1 milijona) in Juventusov Dušan Vlahović (osem milijonov). Oba nogometaša sta zabila dva zadetka in bila za svoj učinek nagrajena s 14 točkami. Dvomestno število točk so dosegli še Benjamin Šeško (7,5 milijona), Robert Lewandowski (9,5 milijona), Kai Havertz (osem milijonov) in Sehrou Guirassy (7,6 milijona).

32-letni Mehdi Taremi je pred desetimi leti igral v drugi iranski ligi, zaradi obveznega vojaškega roka za leto in pol nogomet postavil na stran, se s trdim delom prebil do portugalske lige, letos poleti pa v želji po evropskih uspehih zavrnil bogato savdsko ponudbo in okrepil Inter. FOTO: AP icon-expand

Ekipa kroga Najboljšo ekipo drugega kroga tvorijo: E. Martinez, Bizot; I. Martinez, Bah, Bellanova, Lewis, Zappacosta; Adeyemi, Schouten, Lookman, Salah, Raphinha; Taremi, Sima in Vlahović. Takšna zasedba je vredna 89,2 milijona, zbrala pa je 203 točke. Igro igra več kot 3000 Slovencev, od tega jih je več kot 900 v naši Pro Plus Fantasy ligi, ki se ji lahko še vedno pridružite s kodo 'Qob4Tn'. Po vsakem krogu bo najuspešnejši trener tedna prejel praktično nagrado, veliki zmagovalec po koncu sezone pa bo postal lastnik dveh vstopnic za poljubni tekmi ligaškega dela Lige prvakov v prihodnji sezoni. V drugem krogu je največ točk zbral Semir z ekipo Luis Figo#7, trener omenjenega moštva pa se lahko za prevzem nagrade javi na tadej.vidrih@pop-tv.si .