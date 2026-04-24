Prestianni zaradi žaljivih opazk proti Viniciusu dobil šest tekem prepovedi

Spomnimo, pred nekaj manj kot dvema mesecema sta Benfica in Real Madrid odigrala zelo vročo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za izločilne boje Lige prvakov. Gostje so v Lizboni slavili z 1:0, edini gol pa je v 50. minuti dosegel Vinicius Junior. Brazilec je zadetek proslavil s provokativnim plesom pred domačimi navijači, zaradi česar je prejel rumeni karton, njegova gesta pa je sprožila napetosti na igrišču.

Vinicius trdi, da ga je Benfičin igralec Gianluca Prestianni rasistično žalil, pri čemer naj bi si z dresom prekril usta, da branje z ustnic ne bi bilo mogoče. Brazilec je dogodek prijavil glavnemu sodniku Francoisu Letexierju in tudi trenerju Benfice Joseju Mourinhu.