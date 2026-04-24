Prestianni zaradi žaljivih opazk proti Viniciusu dobil šest tekem prepovedi

Lizbona, 24. 04. 2026 15.42 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
R.S. STA
Gianluca Prestianni

Vodstvo Uefe je članu Benfice Gianluci Prestianniniju dosodilo šest tekem prepovedi igranja zaradi žaljivih komentarjev, ki jih je Argentinec na prvi tekmi za uvrstitev med najboljših 16 ekip na stari celini izrekel Viniciusu Juniorju.

  • Iz 24UR: Rasistični incident na tekmi Benfica - Real Madrid
  • Sramotno dogajanje med 50. in 60. minuto na tekmi med Benfico in madridskim Realom
Spomnimo, pred nekaj manj kot dvema mesecema sta Benfica in Real Madrid odigrala zelo vročo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za izločilne boje Lige prvakov. Gostje so v Lizboni slavili z 1:0, edini gol pa je v 50. minuti dosegel Vinicius Junior. Brazilec je zadetek proslavil s provokativnim plesom pred domačimi navijači, zaradi česar je prejel rumeni karton, njegova gesta pa je sprožila napetosti na igrišču.

Vinicius trdi, da ga je Benfičin igralec Gianluca Prestianni rasistično žalil, pri čemer naj bi si z dresom prekril usta, da branje z ustnic ne bi bilo mogoče. Brazilec je dogodek prijavil glavnemu sodniku Francoisu Letexierju in tudi trenerju Benfice Joseju Mourinhu.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prijavi je sodnik tekmo za kratek čas prekinil, a se je ta nato nadaljevala brez kakršnih koli disciplinskih ukrepov proti Prestianniju. V taboru Reala so bili zaradi tega ogorčeni. Soigralci Viniciusa, na čelu s Kylianom Mbappejem, so namreč zatrjevali, da so tudi sami slišali, kako je Prestianni Viniciusa označil za opico.

Preberi še Vinicius: Rekel mi je, da sem opica. Prestianni: To je laž!

Uefa je po tem dogodku sprožila preiskavo, ki je sedaj dobila končni epilog. Prepoved velja tako za klubske kot reprezentančne tekme. Eno tekmo prepovedi je argentinski igralec že odslužil, še dve pa bo moral v evropskih klubskih tekmovanjih ali v reprezentanci. Uefa je Mednarodni nogometni zvezi Fifi izdala zahtevek za razširitev veljavnosti kazni na cel svet, kar pomeni, da bi lahko Prestianni ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

PSG dviguje formo pred polfinalom Lige prvakov

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nejc Lola
24. 04. 2026 16.50
žaljivke proti Viniju nimajo mesta v nogometu. Takšne poteze je treba jasno sankcionirati.👍👍👍👍
the kop
24. 04. 2026 17.12
Pa Vinija tudi ker provocira in je slabši kot maliotrok ki ne dobi lizike!!
Amor Fati
24. 04. 2026 16.42
Proti Benfici se sme, proti Real Madridu se pa nikakor ne sme, razen, če si kakšna Barcelona. Če si denimo Leipzig, te brez oklevanja skenslajo. Najbolj pokvarjen klub na svetu.
Pupa73
24. 04. 2026 16.30
tale vini se obnaša tako da pač išče težave in vedno je on tisti ki kao trpi.Bi mu moral preprečit da je zlezu dol z drevesa.Bi lahko ostal tam in jedu banane v miru.
mmickica
24. 04. 2026 16.28
In kje je dokaz? Edini dokaz je druga 🐵.
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenka je svojo pot do uspeha začela v garaži
Slovenka je svojo pot do uspeha začela v garaži
vizita
Portal
To doleti skoraj vsakega: zdrava prehrana ni vedno enaka učinkoviti prebavi
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Hobit: Nepričakovano potovanje
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
