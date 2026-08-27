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Vojna med Alvarezom in Atleti, ki ji ni videti konca: 'Pogajanj z Barco ni bilo in jih tudi ne bo'

Madrid, 27. 08. 2026 14.26 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Julian Alvarez

Pri madridskem Atleticu, gre za klub, za katerega čuva mrežo Škofjeločan Jan Oblak, so kategorično zavrnili pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone.

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Atletico se s katalonskim klubom ne bo pogajal, s čimer so zaprli vrata igralčevemu odhodu, so odločni v madridskem klubu. "Člani upravnega odbora Atletica Madrida so soglasno izrazili polno podporo odločitvi kluba, da se ne pogaja o prestopu Juliana Alvareza v Barcelono," so zapisali v izjavi za javnost.

Nesrečni Julian Alvarez na tekmi proti Villarrealu
Nesrečni Julian Alvarez na tekmi proti Villarrealu
FOTO: Profimedia

"Pogajanj z Barco ni bilo in jih tudi ne bo," so poudarili v madridskem klubu in se tako odzvali na sredine izjave predsednika Barcelone Joana Laporte, ki je ponovil svojo ponudbo v višini 100 milijonov evrov za argentinskega napadalca.

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Pri Atleticu vztrajajo, da ostajajo "odprti za pogajanja, značilna za prestopni trg", pod pogojem, da potekajo na "etičen in profesionalen način". Klub meni, da je katalonski velikan ravnal v nasprotju s pravnim okvirom Mednarodne nogometne zveze Fife, saj se je med sezono mimo njegovega kluba neposredno pogajal z igralcem in njegovimi zastopniki.

Julian Alvarez
Julian Alvarez
FOTO: Profimedia

Rojiblancos so zaradi teh pogajanj, ki so jih ocenili kot nepregledna, že pred tem vložil pritožbo pri Fifi. Alvarez, ki je izpustil zadnja dva treninga, je bil pretekli konec tedna na stadionu Metropolitano deležen žvižgov in žaljivk navijačev zaradi svoje odkrito izražene želje po odhodu iz kluba. Namero je prvič razkril med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu.

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Po poročanju različnih španskih in argentinskih medijev 26-letni napadalec sanja o prestopu v Barcelono, nekdanji klub svojega idola in reprezentančnega soigralca Lionela Messija. Vendar pa izvršni direktor Atletico Madrida Miguel Angel Gil Marin vztrajno ponavlja, da ne bi sprejel "niti 100, niti 150, niti 200 milijonov evrov", če bi jih pri Barceloni ponudili za argentinskega napadalca.

Diego Simeone
Diego Simeone
FOTO: Profimedia

Barcelona se za Alvareza zanima že mesece, saj prav Argentinca vidijo kot zamenjavo za Poljaka Roberta Lewandowskega. Pri upravi Atletica menijo, da je ta saga že zaključena, še preden se je začela, Alvarezu pa polagajo na srce, naj "razume to odločitev" ter se osredotoči na "čim boljše delo v korist kluba in doseganje njegovih ciljev", tako kot je to počel v zadnjih dveh sezonah. Alvarez v zadnjih dneh ni treniral pri Atleticu.

Razlagalnik

Izraz 'Rojiblancos' v španščini dobesedno pomeni 'rdeče-beli'. To je vzdevek, ki se nanaša na prepoznavne rdeče in bele navpične črte na dresih nogometnega kluba Atletico Madrid. Ta barvna kombinacija je postala simbol kluba že v zgodnjem 20. stoletju in je tesno povezana z njihovo identiteto, navijači pa jo uporabljajo kot izraz pripadnosti in ponosa do moštva.

Fifa (Mednarodna nogometna zveza) deluje kot krovna organizacija, ki postavlja pravila za mednarodne prestope igralcev. Njihov pravilnik o statusu in prestopih igralcev določa stroge smernice, ki preprečujejo, da bi se klubi neposredno pogajali z igralcem, ki ima veljavno pogodbo z drugim klubom, brez predhodnega dovoljenja njegovega trenutnega delodajalca. Namen teh pravil je zaščititi stabilnost pogodb, integriteto tekmovanj in preprečiti nepoštene prakse, kot je 'napeljevanje' igralcev k prekinitvi pogodbe.

Joan Laporta je ugleden španski odvetnik in politik, ki je najbolj znan kot predsednik nogometnega kluba FC Barcelona. Na tem položaju je služil v dveh mandatih, pri čemer je prvič vodil klub v obdobju med letoma 2003 in 2010, nato pa se je na funkcijo vrnil leta 2021. Laporta je znan po svojem ambicioznem slogu vodenja in prizadevanjih za finančno ter športno revitalizacijo kluba, pri čemer pogosto igra ključno vlogo pri pogajanjih za odmevne okrepitve in strateške odločitve, ki oblikujejo prihodnost katalonskega velikana.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI3

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royayers
27. 08. 2026 15.01
Barca ga ne potrebuje, sploh pa ne za ta denar. Imajo v ekipi vec kot dovolj igralcev, ki lahko zogo dobesedno porinejo v gol, ker podaje prihajajo iz vseh strani. Potrebuje pa Atletico igro. Ta antinogomet zganjat je ze bedno, lovorik tudi ni. 2 LaLigi v 14 letih, se dobro, da gledajo Simeoneja tako dolgo. In Alvarez v ta koncept igre tudi ne pase. Vse ok, za Barco...
Odgovori
0 0
manucao
27. 08. 2026 14.37
Pravilno.Naj trpi pa naj sanja Barcelono na Playstationu.
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-2
0 2
Clovek
27. 08. 2026 14.49
S tem škodujejo tudi sebi.
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0 0
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