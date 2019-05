Katalonci analizirajo boleč poraz: Branili smo se kot mladinci

Liverpoolčani so z dvema goloma Divocka Origija in Georginia Wijnalduma uprizorili redko viden preobrat po zaostanku z 0:3 s Camp Noua in na koncu slavili s kar 4:0 ter se s skupnih 4:3 drugič zaporedoma prebili v veliki finale najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Napadalec Barcelone Luis Suarez je bil med najostrejšimi po porazu na povratnem obračunu polfinala Lige prvakov na nekoč domačem Anfieldu, kjer je Liverpool ponižal katalonski ponos in ga ustavil na pragu velikega finala. Suarez, ki so ga navijači kljub temu, da je nekdanji član Redsov, pričakali z žvižgi in zmerljivkami, je po visokem porazu igro svojega trenutnega moštva primerjal z "mladinci", navijače pa je prosil odpuščanja.

Za Katalonce je tokratni neuspeh še toliko bolj boleč zaradi dejstva, da se jim je nekaj podobnega primerilo v lanskem četrtfinalu proti Romi, ko so vodstvo s 4:1 zapravili na povratni tekmi v Rimu in izpadli s porazom 0:3.

"Res moramo biti samokritični glede tega, kar se je zgodilo. To se je zgodilo že drugič. Ne moremo narediti enakih napak dve leti zaporedoma. Veliko reči je potrebno oceniti in o njih razmisliti. Moramo se opravičiti za naš odnos in moramo se zavedati, da bodo zdaj na nas deževale kritike. Res smo jezni, močno nas boli. Smo ljudje in čutimo to bolečino," je še dodal Suarez.

Valverdeju se je spet zamajal stolček

Navijačem se je opravičil tudi trener Ernesto Valverde, polnemu gostujočemu sektorju privržencev "Blaugrane" sta po poročanju radia RAC1zaploskala le vratar Marc-Andre ter Stegen, eden najboljših posameznikov letošnjega polfinala, in vezist Sergio Busquets. Prvi zvezdnik Barce Lionel Messi se je z resnim izrazom na obrazu podal direktno v slačilnice.

"Res nam je žal navijačev,"je na novinarski konferenci po tekmi dejal Valverde. "Igramo, da bi bili ponosni na nas. Vsi pričakujejo, da bomo ves čas zmagovali, a izgubili smo ... In to zelo boleče. To je prva tekma, ki smo jo v tej sezoni izgubili v Ligi prvakov, tudi v minuli sezoni pa smo izgubili le eno in prav tako izpadli. Igralci so tisti, ki igrajo na igrišču, njih pa boli bolj kot kogarkoli. Najbolj boleče je, da se nam je ponovilo. Minulo sezono se je zgodilo in zdaj spet. A ko izgubiš z 0:3, potem ne moreš imeti izgovorov. Bili so boljši od nas in to moramo sprejeti,"je dodal.

"Četrti gol me je presenetil, ne vem, če je bil kot direkten ali ne. Vsi goli so napaka nekoga. Če bomo gledali gole, ki smo jih prejeli, bomo našli napake, tako kot jih bomo našli pri tistih, ki smo jih mi zabili njim. Akcije nisem videl povsem, predvidevam pa, da nismo spremljali, oni so bili pripravljeni in zadeli. Ko te premagajo oziroma uprizorijo preobrat, potem nimaš preveč izgovorov. Če bi uspeli s katero od naših akcij, bi bili uvrščeni naprej. Oni so vse skupaj obrnili, mi pa nismo naši odgovora, ki smo si ga želeli."

Bartomeu: Sledi temeljit razmislek

Valverde je še dejal, da "ne ve", če ta poraz vpliva na njegovo prihodnost na vedno vroči klopi Barce. Predsednik Josep Maria Bartomeuje s sodelavci sicer sredi te sezone podaljšal sodelovanje s španskim strategom do leta 2020, po tokratnem polomu pa je ob malce dvoumnih izjavah pozval k enotnosti in osredotočenosti pred finalno tekmo španskega pokala, ki bo na sporedu konec maja v Sevilli.

"Imamo še vroče glave po porazu. Zdaj se moramo pobrati in vrniti na prava pota, ker nas še čaka pokalni finale,"je o prihodnosti Valverdeja povedal Bartomeu."Nekaj težkih dni nas čaka, a moramo začeti znova. Bomo pa z upravnim odborom temeljito razmislili o nocojšnjih dogodkih. Enako se je zgodilo lani v Rimu. Težko je pojasniti, to pa bomo storili interno,"je še dodal predsednik Barcelone.

