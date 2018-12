Pri Juvetu se obetajo korenite spremembe: Allegri v Real, namesto njega pa Zidane

Massimilliano Allegrije na klopi Juventusa že peto sezono. Za sabo ima štiri osvojene naslove prvaka in dva pokala ter tudi dve uvrstitvi v finale Lige prvakov. Prav najbolj laskavo klubsko tekmovanje je letošnja "obsesija" Juventusa, ki s pomočjo Cristiana Ronalda resno lovi prestižno lovoriko. Na prvi oviri izločilnih bojev mu bo stal trd tekmec - madridski Atletico našegaJana Oblaka. "Ne glede na to, kakšne rezultat bo Juve dosegel v tej sezoni, se v Torinu brez dvoma obetajo "tektonski premiki". Tako v igralskem kot tudi v strokovnem kadru. Massimilliano Allegri je želel že pred sezono zapustiti klub, a so ga vodilni prepričali s prihodom Ronalda. Po koncu te pa nepreklicno odhaja," za Gazzetto Dello Sport trdi nekdanji prvi operativec stare dame Lucciano Moggi, ki že vidi novega trenerja črno-belih. "Allegri odhaja v Real, na klop Juventusa pa bo sedel Zinedine Zidane. Allegri je bil zelo v igri za trenersko mesto pri galaktikih že nekajkrat, nazadnje pred sezono, a kot pravim so ga prepričali z ambicioznim načrtom v Torinu." Zinedine Zidane je v Torinu legenda, vrsto let je igral za Juventus in klub mu je pri srcu. "Večkrat je omenil, da bi nekoč prav rad treniral Juve. Zdi se, da se mu bo želja uresničila že po koncu te sezone," je prepričan kontroverzni športni delavec, pregovorno vedno med bolj obveščenimi o zakulisju nogometnih dogajanj na Apeninskem polotoku. Zidane je za Juve igral v letih 1996-2001 in bil ves čas udarna moč črno-belih. Vse do odhoda v Real.