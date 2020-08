V taboru Leipziga prepričani: Šlo bo za drugačno tekmo kot z Atleticom

Na RB Leipzig, ki je v Bundesligi osvojil tretje mesto, marsikdo ni računal, toda četa Juliana Nagelsmanna je pripravila prijetno presenečenje in potrdila, da so klubi v nemški Bundesligi v tej sezoni zares močni. Leipzig je v četrtfinalu izločil Atlete, ki so pred tem iz tekmovanja vrgli branilce naslova, nogometaše Liverpoola. "Naloga bo tokrat malce drugačna kot proti Atleticu. Gre za drugačnega nasprotnika, ne bodo se branili tako globoko na svoji polovici, kot se je Atletico. Ubrali bomo drugačen pristop tudi zame kot napadalca," je opisal danski nogometaš Yussuf Poulsen. Ta je nenadoma postal zelo pomemben člen rdečih bikov, potem ko je pred zaključnim turnirjem Lige prvakov klub v zameno za visoko odškodnino zapustil Timo Werner. "Moja vloga se je spremenila, potem ko je odšel Timo (k Chelseaju, op. p.). Igram z Danijem Olmom za menoj: je malce lažje, a drugače, tako da se je tudi moja vloga malce spremenila, toda mislim, da sva proti Atleticu skupaj dobro igrala," je taktično prilagoditev trenerja Nagelsmanna skušal opisati 26-letni Danec.