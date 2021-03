Pri Realu si lahko oddahnejo: zelena luč za tekmo z Liverpoolom v Madridu

Španska vlada po 30. marcu umika prepovedi prihodov iz območja Velike Britanije, (prva) tekma četrtfinala Lige prvakov med Real Madridom in Liverpoolom, ki si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, pa je predvidena za 6. april, kar pomeni, da omejitev za prihod nogometašev iz mesta Beatlov ne bo. Real Madridu tako za razliko od drugih klubov, ki so morali osmini finala iskati nove lokacije, ne bo treba iskati nadomestne lokacije. To pa pomeni precej mirnejšo pripravo na pomembno tekmo z Liverpoolom. Obračun bo sicer ponovitev finala iz leta 2018, ko so v Kijevu prepričljivo slavili Madridčani (3:1). To je bil njihov zadnji, še 13. osvojeni naslov v Ligi prvakov. Junaka obračuna, na katerem je Sergio Ramos kontroverzno poškodoval Mohameda Salaha, sta bila Karim Benzema in Gareth Bale(dva zadetka).

Španska vlada je umaknila prepovedi potovanj iz Velike Britanije, a obdržala prepovedi za Brazilijo in Južno Afriko. Vse skupaj je seveda povezano z novimi, domnevno nevarnejšimi različicami novega koronavirusa. Prepovedi letov iz Velike Britanije sicer v Španiji trajajo že vse od 22. decembra, kot zapisano, pa bodo v veljavi vse do 30. marca do 18. ure.

Poškodba Kroosa

Da pa si torkovega popoldneva v Realu ne bi zapomnili le po dobrih novicah, je slaba novica za galaktike prišla iz Nemčije. Letos obLuki Modriću nepogrešljivi vezist Toni Kroosje namreč na treningu nemške reprezentance staknil poškodbo, zaradi katere je že zapustil priprave in se napotil nazaj v Madrid. Kot poroča španski AS gre za težave z eno od stegenskih mišic, ni še jasno, kako huda poškodba je, a v zraku naj bi visela celo pomembna obračuna z Liverpoolom in Barcelono.