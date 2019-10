Nove težave v taboru galaktikov: Bale in Modrić brez El clasica?

Luka Modrić, Toni Kroos, Isco, James Rodriguez, Marco Asensio, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Luka Jović, Marcelo, Brahim Diaz, Nacho Fernandezin Eden Hazard so bili ali so še poškodovani. Real je imel in še ima veliko težav z zdravjem prvokategornikov na začetku sezone. A ker je start v Ligo prvakovpod pričakovanji, galaktiki so na dveh tekmah osvojili le točko, bo vsak spodrsljaj morda celo že usoden, tako da bi bila odsotnost Modrića in (ali) Bala nov velik hud udarec za Zinedina Zidana in njegove sodelavce. "Prepričan sem, da so ravno poškodbe glavni razlog, da na začetku sezone ne blestimo. To še posebej velja za Ligo prvakov. Gotovo pa se bomo pobrali in začeli nizati zmage. Verjamem, da se bomo uvrstili naprej."