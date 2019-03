Pri Romi ogorčeni: 'Obupani smo in utrujeni od tega s*anja'

V taboru Rome niso izbirali besed ob nič kaj prijetnih obtožbah na račun glavnega sodnika povratnega dvoboja osmine finala lige prvakov v Portu Cunyeta Cakirja, ki je nekaj minut pred koncem drugega podaljška po pregledu video posnetka dosodil najstrožjo kazen v korist varovancev Sergia Conceicaaza končnih 3:1 in veliko slavje ob uvrstitvi med osem najboljših nogometnih kolektivov na stari celini.



"Lani smo rotili odgovorne na Fifi in Uefi, naj čimprej uvedejo VAR tehnologijo, saj smo bili v polfinalu istega tekmovanja oškodovani na povratni tekmi pred domačimi navijači proti Liverpoolu, zdaj ga sicer imamo (VAR, op. p.), a smo bili znova oškodovani. To je neverjetno," se je le nekaj minut po izpadu in z vročo glavo medijem potožil predsednik Rome Jim Pallotta, ki je izpostavil dvojna merila glavnega sodnika Cakirja. "Poglejte, kako je možno na eni strani dosoditi enajstmetrovko, na drugi, ko je bilo na posnetku jasno razvidno, da je branilec Porta Moussa Marega nepravilno oviral našega Patrika Schicka, pa ne. VAR je to potrdil, piščalka glavnega sodnika pa je ostala nema. Obupani smo in utrujeni od tega s*anja," je pristavil besni prvi mož Rome.