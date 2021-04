Pri Tottenhamu odpustili Mourinha, ker naj bi protestiral proti superligi

Jose Mourinho, ki je sebe nekoč poimenoval The Special One (Posebni), tako ne bo imel priložnosti dvigniti prvega kosa srebrnine za Tottenham v zadnjih trinajstih letih. Mourinho je moral klop zapustiti zaradi slabih izidov in predstav v zadnjih mesecih, sodu pa naj bi dno izbilo ponedeljkovo jutro, ko 58-letni Portugalec ni želel odpeljati ekipe na trening. "S tem je želel pokazati nasprotovanje ustanovitvi superlige," pišejo nekateri otoški mediji. Klub je trenutno na sedmem mestu angleškega prvenstva z minimalnimi možnostmi, da se prebije med štiri najboljše oziroma v ligo prvakov. "Jose Mourinho in njegovi pomočniki na klopi Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin in Giovanni Cerra so od danes razrešeni svojih funkcij," je klub zapisal v sporočilu za javnost. Ob tem je dodal, da bo vodenje ekipe začasno prevzel Ryan Mason, nadaljnje odločitve pa bo klub pravočasno sporočil.

Mourinho, ki je Porto in Inter iz Milana pripeljal do naslovov evropskega prvaka, s Chelseajem pa je bil dvakrat angleški prvak, je na klop Tottenhama sedel novembra 2019. Nasledil je Mauricia Pochettina.