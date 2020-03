Pričakovano: prihodnji teden brez tekem Lige prvakov in Lige Evropa

Za torek je napovedan še sestanek vseh članic. Večina evropskih nogometnih lig je že ustavila svoje dejavnosti in odpovedala tekme, pod velikim vprašajem je tudi evropsko prvenstvo. Sedaj je uradno tudi to, da v naslednjem tednu ne bo tekem Lige prvakov in Lige Evropa. V torek in sredo so bile odigrane štiri povratne tekme osmine finala Lige prvakov. Nekatere že za zaprtimi vrati, nekatere še z gledalci na tribunah (Leipzig, Liverpool), za naslednji teden pa so že odpovedane vse štiri tekme.

Spomnimo, na test za koronavirus je bil pozitiven Daniele Rugani, nogometaš Juventusa, ki tudi nastopa v Ligi prvakov. V karanteni so tudi nogometaši madridskega Reala, večina evropskih klubskih prvenstev pa je ustavljena in vse načrtovane tekme so (začasno) odpovedane.