Pričakovano: Yamal podaljšal zvestobo Barci

Lamine Yamal že pri 17 letih, 18. rojstni dan bo praznoval 13. julija, velja za enega najboljših nogometašev na svetu.Za člansko ekipo Barcelone je od debija 29. aprila 2023 odigral 106 tekem in se podpisal pod 25 golov in 34 asistenc. To sezono je na skupno 55 tekmah dosegel 18 golov in dodal 25 podaj za zadetke soigralcev. Naslova državnih prvakov se je z Barco veselil tudi v sezoni 2022/23.