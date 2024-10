Prihaja Sergio Ramos? Po šoku so se pri Juvetu začeli ozirati za menjavami za Bremerja

A po začetnem šoku ob dejstvu, da so v taboru Juventusa izgubili enega ključnih mož, kapetana in steber obrambe hkrati, so se začeli ozirati za morebitnimi okrepitvami, saj je Juve tanek na branilskih mestih. Če je verjeti torinskemu Tuttosportu, pritrjujejo mu tudi nekateri španski mediji, je najbližje prihodu v Piemonte legendarni španski branilec Sergio Ramos. Ta hip je ta 38-letni nogometaš brez kluba in torej prost ... "Izkušeni Ramos je brez kluba, za zdaj pa je zavrnil ponudbe, ki so prišle iz ameriške lige MLS, z Arabskega polotoka, ne diši mu niti odhod v Južno Ameriko, kjer se zanj zanima brazilski klub," med drugim piše torinski Tuttosport.