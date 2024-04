Priložnost vašega življenja: oglejte si finale Champions League v živo!

Ste kdaj sanjali o tem, da bi na nogometno zelenico pospremili finaliste kakšnega velikega tekmovanja, kot je denimo UEFA Champions League? Žal vam te želje ne moremo izpolniti, lahko pa vam namignemo, kako to z malo sreče vi omogočite svojemu otroku! Izpolnite prijavnico na dnu tega članka in če vam bo žreb naklonjen, se bosta z otrokom udeležila finalne tekme UEFA Champions League na Wembleyju: vi kot gledalec, vaš otrok pa tudi kot spremljevalec enega od nogometašev na zelenici!

Pretekli teden smo bili priča zadnjim napetim četrtfinalnim tekmam UEFA Champions League. Najprej je v Barceloni domača ekipa po dodeljenem rdečem kartonu doživela boleč poraz proti gostujoči ekipi PSG in tako kot kaže letos ostala brez vsakršne lovorike, Borussia Dortmund pa je na domačem igrišču nekoliko presenetljivo premagala madridski Atletico s slovenskim vratarjem Janom Oblakom med vratnicama. Dan pozneje je v Münchnu domači Bayern z golom prednosti ugnal Arsenal, nogometaši madridskega Reala, ki so rekorderji po številu evropskih naslovov (imajo jih že 14) pa so po epskem boju in z zvrhano mero sreče na Etihadu po izvajanju enajstmetrovk v skupnem seštevku s 7:8 premagali branilce naslova, domačo ekipo Manchester City. Kdo se bo pomeril na velikem finalu v Londonu? Tako smo dobili četverico, ki se bo v prihodnjih tednih merila v polfinalnih obračunih. Galaktike iz Madrida čaka bavarski ponos Bayern, Borussia pa se bo merila s PSG. Po povratnih polfinalnih tekmah bomo nato dobili velika finalista, ki se bosta 1. junija na Wembleyu v Londonu udarila za naslov prvaka. Po določilih Uefe bo na tej najprestižnejši tekmi sezone 58 odstotkov vstopnic (vsak klub bo dobil po 25.000 vstopnic) namenjeno navijačem finalistov, preostale si bodo razdelili funkcionarji in nogometni navdušenci, ki bodo za ogled finala pripravljeni odšteti najmanj 70 evrov.

Sodelujte v nagradni igri na dnu članka in z malo sreče si boste lahko skupaj z otrokom ogledali finale tekme UEFA Champions League 2024 v živo! FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Sodelujte v nagradni igri in si oglejte finale Champions League 2024 v živo! No vi, pa si skupaj z vašim otrokom lahko z nekaj sreče finale tega najprestižnejšega klubskega tekmovanja v evropskem nogometu na londonskem Wembleyu ogledate povsem brezplačno. Mastercard, uradni sponzor UEFA Champions League, bo v sodelovanju z Gorenjsko banko enega srečneža, ki bo izpolnil prijavnico na dnu članka in je starš ali zakoniti zastopnik otroka, starega od 7 do 9 let ter visokega med 105 in 135 cm, oba popeljal na nepozabno vikend dogodivščino v London, vrhunec katere bo zagotovo ogled finalne tekme UEFA Champions League leta 2024! A to še ni vse! Vaš otrok bo imel čast enega od nogometašev finalnega obračuna uvodoma celo pospremiti na igrišče . Gre za priložnost, ki se ponudi le enkrat v življenju, zato se jo splača zagrabiti z obema rokama! Priložnost, ki je ne gre zamuditi! Vikend dogodivščina v vrednosti kar 5.000 EUR zajema prevoz iz Ljubljane do bližnjega letališča in nazaj za 2 osebi, letalski prevoz v London in nazaj za 2 osebi, prevoz od letališča do hotela oz. stadiona in nazaj za 2 osebi, nočitev z zajtrkom v hotelu za 2 osebi in vstopnici za ogled finalne tekme UEFA Champions League 2024 v Londonu za 2 osebi. Odhod je v soboto, 1. 6. 2024, povratek pa v nedeljo, 2. 6. 2024. Nagrada vključuje tudi spremstvo otroka enega od igralcev finalnega obračuna na igrišče ter darilo dobrodošlice.

Sodelujte v nagradni igri in morda bo prav vaš otrok dobil priložnost, da enega od nogometašev finalnega obračuna UEFA Champions League uvodoma pospremi na igrišče. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Posebna ponudba: 12 mesecev brezplačnega vodenja paketnega računa in številne druge ugodnosti! A tudi to še ni vse! Gorenjska banka namreč v luči priprav na veliki nogometni spekakel vsem, ki se boste do 30. 4. 2024 odločili postati njihov komitent, podari kar 12-mesečno brezplačno vodenje SUPER ali TOP bančnega paketa . Več o bančnih paketih SUPER in TOP ter o posebni ponudbi Gorenjske banke za nove stranke si lahko preberete TUKAJ! Čas je za priložnost vašega življenja! Možnost brezplačnega ogleda finalne tekme UEFA Champions League s kritimi vsemi stroški potovanja in dodatnimi bonusi za vašega otroka je priložnost, ki se pojavi le enkrat v življenju. Zato hitro izpolnite spodnjo prijavnico in postanite del nogometnega spektakla na Wembleyu! A pohitite, nagradna igra traja samo do 7. 5. 2024 do 23:45 ure!

