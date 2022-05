Priprave na finale: Ancelotti in Klopp s povsem različnima pristopoma

Kaj sta ekipi počeli dan pred današnjim težko pričakovanim finalom Lige prvakov? Spremljali smo ju od blizu in ugotovili, da sta Jürgen Klopp in Carlo Ancelotti ubrala povsem različna pristopa. Prenos spektakla se na Pop TV in VOYO prične ob 20. uri.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

O petkovih aktivnostih nogometašev Liverpoola smo na dolgo in široko poročali že včeraj. Trening redsov je minil v povsem sproščenem vzdušju. Mohamed Salah, Sadio Mané in druščina se niso naprezali in po približno uri zapustili zelenico Stade de Francea. Za njimi so nanjo pritekli Madridčani, ki so v sklepnih pripravah na sobotni finale očitno ubrali povsem drugačen pristop. Prva večja razlika je že v tem, da so galaktiki v Pariz pripotovali v četrtek, medtem ko so redsi to storili v petek dopoldan. Od nogometašev Reala sta se novinarske konference udeležila Thibaut Courtois in Marcelo, zraven pa je bil tudi zelo sproščen Carlo Ancelotti, ki je nekajkrat poskrbel za salve smeha približno stotih novinarjev, zbranih v konferenčni sobi največjega francoskega stadiona.

Resnejši je bil njegov ton, ko ga je eden od novinarjev vprašal, kako velik dejavnik je na Realovi poti do finala odigrala sreča. "Zaslužimo si biti tu zaradi svoje kvalitete. Če je ne bi imeli, ne bi prišli do finala. Ampak samo kvaliteta in talent nista dovolj. Morali smo biti enotni. Videti je bilo, da smo vsi verjeli v isti cilj. Bili smo in smo prava ekipa," je bil njegov odgovor. Ancelotti bo drevi postal prvi, ki je kot trener sodeloval v petih različnih finalih. Doslej ima tri zmage in en poraz. "Na te tekme imam lepe spomine. Proti Liverpoolu sem leta 2005 sicer izgubil. To je ironično, ker je to bila verjetno najboljša predstava moje ekipe v vseh finalih," se je istanbulske srhljivke in velikega preobrata redsov spomnil 62-letni strokovnjak, ki je tedaj sedel na klopi Milana.

Real Madrid si je naslov v španskem prvenstvu zagotovil že pred nekaj tedni, zato so imeli galaktiki več kot dovolj časa za pripravo na veliki finale. "Vse je potekalo po načrtih. Dali bomo vse od sebe in potem videli, ali bo to dovolj. Včasih se zgodijo stvari, na katere ne moreš vplivati," je dodal Ancelotti, ki je razkril tudi, da je začetno enajsterico že določil, a je svojim varovancem še ni razkril. Tudi zato so predstavniki sedme sile s še večjim zanimanjem spremljali odprti trening Madridčanov, ki so na igrišče pritekli ob 19.30. V nasprotju z Liverpoolom je njihova aktivnost trajala precej več kot eno uro, a se začetne enajsterice belega baleta kljub temu ni dalo razbrati.

Vadbo Madridčanov so s tribune spremljale številne legende, med njimi tudi Iker Casillas in Roberto Carlos, ki sta pritegnila veliko medijske pozornosti.

Kdo bo začel, ostaja zavito v tančico skrivnosti Ancelotti je namreč za igro ob koncu treninga določil dve mešani enajsterici, v obeh pa je bilo kar nekaj tistih, ki jih zvečer pričakujejo v prvi enajsterici. V nasprotju z Liverpoolovimi nogometaši predstavniki Reala niso štedili z močmi. Ritem igre je bil na koncu zares hiter, še posebej živahen je bil Vinicius Junior, s katerim je imel Dani Carvajal obilo težav. Klopp in Ancelotti sta torej ubrala povsem različna pristopa. A glede na njune bogate izkušnje (za Italijana bo to peti, za Nemca pa četrti finale) zagotovo dobro vesta, kaj počneta. Čigav načrt pa bo na koncu obrodil sadove, boste lahko od 20. ure dalje spremljali na Pop TV in VOYO.