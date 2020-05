Priznanje sodnika buri duhove: 'Atletico bi imel z VAR več kot en naslov'

"Pepe je storil prekršek nad Torresom. Bil je razjarjen in mi v perfektni angleščini dejal: 'To nikoli ni enajstmetrovka, Mark!' Odvrnil sem mu: 'Vaš prvi gol ne bi smel veljati!' In utihnil je," se je spominjal Clattenburg. "Ljudem se bo to zdelo čudno, saj dve napaki še ne pomenita, da se vse izenači (tako imenovana kompenzacija, op. a.). Sodniki ne razmišljamo tako, a nogometaši pač. Vedel sem, da bo, če mu bom to rekel, vse skupaj sprejel. Niti slučajno pa mu ni bilo zabavno soditi, ves čas si moral biti na preži."

'Moj pomočnik je storil napako' "V tistem finalu je Real Madrid v prvem polčasu povedel z 1:0, a gol je bil dosežen iz ne najbolj očitnega prepovedanega položaja. Za to smo izvedeli ob polčasu. Bila je težka situacija in moj pomočnik je storil napako," je dejal Clattenburg, čeprav je bilo že v TV-prenosu s prostim očesom razvidno, da bi morali otoški delivci pravice zadetek razveljaviti.

Futre: Katera ekipa z VAR še ni napredovala dlje kot do osmine finala?

Clattenburgove besede so v četrtek poskrbele za številne odzive v španskih medijih in na družbenih omrežjih. Uradni račun Atletica je celo objavil kolaž s fotografijami Clattenburgovega intervjuja v medijih in vsemu skupaj dodal zamišljeni čustveni simbol, ki ga je španski športni časnik ASna svoji spletni strani opisal kot "ironičen odziv". Še bolj neposreden je bil nekdanji napadalec Atletica Paulo Futre, ki je na družbenih omrežjih zbodel mestne tekmece.

"Atleti bi imeli več kot en naslov v Ligi prvakov, če bi VAR obstajal prej. To sem rekel lani v tem videoposnetku, Clattenburg pa je zdaj to potrdil pred celim svetom. Sprašujem se: od trenutka veljave VAR, katera ekipa še ni napredovala dlje kot do osmine finala?'" je bil oster Futre in tako "kraljevi klub" spomnil na lanski neuspeh proti Ajaxu v osmini finala, tudi v aktualni in trenutno prekinjeni sezoni pa je Real v škripcih po porazu na prvi tekmi pred domačimi navijači proti Manchester Cityju (1:2).