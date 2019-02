Prodaja Neymarja ali (in) Mbappeja ne pride v poštev: 'Sta duša in srce kluba'

Očitki o kršitvah finančnega fair playa katarskega poslovneža Nasserja Al-Khelaïfija, ki si obupno želi lovorike v Ligi prvakov, ne skrbijo. Za vzpon na evropski vrh je pripravljen zapraviti še več denarja. Prvi korak je prihod novega sponzorja. Na dresih nogometašev PSG-ja po trinajstih letih ne bo več letalske družbe iz Dubaja, zamenjala jo bo ena največjih hotelskih verig na svetu, ki ima sedež v Franciji. Doslej naj bi Parižani za napis na dresu prejemali okoli 25 milijonov evrov letno, za primerjavo madridski Real od istega sponzorja vsako leto dobi kar 70 milijonov. Veliko bližje tej številki naj bi bili po novem tudi francoski prvaki. Z novimi prilivi naj bi lažje zadostili tudi Uefinim zahtevam finančnega fair playa. Za Neymarja in Kyliana Mbappeja so zapravili goro denarja. Zato se je dolgo časa zdelo, da druge rešitve, kot da prodajo Neymarja ali Mbappeja, nimajo. Česar se bo verjetno najbolj razveselil trener Thomas Tuchel, če bo seveda poleti še vedno imel službo.



Če bo to potrdila tudi Uefina preiskava, bodo PSG-jevi tekmeci očitno znova lahko le nemočno opazovali divji ples katarskih milijard na poletni nogometni tržnici.