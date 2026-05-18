Griezmann v solzah: Prosim odpustite mi, da sem pred leti odšel k Barci

Antoine Griezmann bo letos zaključil svojo deseto sezono kot igralec Atletica. A z njim se ne bo poslovil z lovoriko. V polfinalu Lige prvakov je izpadel proti Arsenalu, v finalu kraljevega pokala pa je bil boljši Real Sociedad.

"Škoda, dal bi vse, da bi se od vas poslovil s kakšnim pokalom," je navijače ob svoji zadnji domači tekmi v rdeče-belem dresu, ko je Atletico gostil Girono in zadetkom Ademole Lookmana iz 21. minute dobil vse tri točke, sporočil Francoz.

Griezmann se je Atleticu pridružil leta 2014 iz Real Sociedada in je za klub odigral 488 tekem. Dosegel je 211 golov, s čimer je presegel prejšnji klubski rekord 173 golov, ki ga je postavil Luis Aragones. V tej sezoni je za ekipo Diega Simeoneja prispeval 14 golov na 44 tekmah. Od reprezentance, s katero je bil leta 2018 svetovni prvak, se je poslovil leta 2024.

V sezoni 2020/2021 je nastopil v dresu Barcelone. Tisto leto je bilo kočljivo, slovo od Atletov je bilo grenko, letele so tui nekatere neprimerne besede, a vse to je sedaj za njim. Vendarle se je ob slovesu spomnil tudi tega bolj mračnega obdobja kariere.

"Še enkrat vas prosim za odpuščanje. Bil sem mlad, ravna sem napak. Nikoli ne bi ponovil kaj takšnega. Takrat se nisem zavedal, koliko vam navijačem to pomeni. Še enkrat vas prosim za opravičilo," je v solzah na travniku Wande Metropolitano prosil za odpuščanje 35-letni Francoz.

