Griezmann v solzah: Prosim odpustite mi, da sem pred leti odšel k Barci

Madrid, 18. 05. 2026 10.36 pred 53 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Marko Juvan
Antoine Griezmann

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Antoine Griezmann bo po koncu sezone zapustil Atletico Madrid in se preselil v ligo MLS k ekipi Orlando City. Najboljši strelec vseh časov Atletica, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, se je z Orlandom dogovoril za dveletno pogodbo. Po zadnji tekmi v dresu Atletov se je zbranim navijačem med drugim hitel opravičevati, da je pred leti (za eno sezono) Atletico zamenjal z Barcelono. "Naredil sem veliko napako. Bil sem mlad in neumen. Odpustite mi."

Antoine Griezmann bo letos zaključil svojo deseto sezono kot igralec Atletica. A z njim se ne bo poslovil z lovoriko. V polfinalu Lige prvakov je izpadel proti Arsenalu, v finalu kraljevega pokala pa je bil boljši Real Sociedad. 

"Škoda, dal bi vse, da bi se od vas poslovil s kakšnim pokalom," je navijače ob svoji zadnji domači tekmi v rdeče-belem dresu, ko je Atletico gostil Girono in zadetkom Ademole Lookmana iz 21. minute dobil vse tri točke, sporočil Francoz. 

Atletico Madrid - Celta Vigo
Griezmann se je Atleticu pridružil leta 2014 iz Real Sociedada in je za klub odigral 488 tekem. Dosegel je 211 golov, s čimer je presegel prejšnji klubski rekord 173 golov, ki ga je postavil Luis Aragones. V tej sezoni je za ekipo Diega Simeoneja prispeval 14 golov na 44 tekmah. Od reprezentance, s katero je bil leta 2018 svetovni prvak, se je poslovil leta 2024.

Od reprezentance, s katero je bil leta 2018 svetovni prvak, se je poslovil leta 2024. V sezoni 2020/2021 je nastopil v dresu Barcelone. Tisto leto je bilo kočljivo, slovo od Atletov je bilo grenko, letele so tui nekatere neprimerne besede, a vse to je sedaj za njim. Vendarle se je ob slovesu spomnil tudi tega bolj mračnega obdobja kariere.

Vendarle se je ob slovesu spomnil tudi tega bolj mračnega obdobja kariere. "Še enkrat vas prosim za odpuščanje. Bil sem mlad, ravna sem napak. Nikoli ne bi ponovil kaj takšnega. Takrat se nisem zavedal, koliko vam navijačem to pomeni. Še enkrat vas prosim za opravičilo," je v solzah na travniku Wande Metropolitano prosil za odpuščanje 35-letni Francoz.

Razlagalnik

Luis Aragones je bil legendarni španski nogometaš in trener, ki je večino svoje igralske kariere preživel pri Atleticu iz Madrida. Bil je znan kot 'kralj' kluba, saj je bil dolga leta najboljši strelec v zgodovini Atletica, poleg tega pa je kot selektor španske reprezentance leta 2008 osvojil naslov evropskega prvaka, kar je sprožilo zlato dobo španskega nogometa.

Liga MLS (Major League Soccer) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. V zadnjih letih je liga postala zelo prepoznavna po vsem svetu, saj privablja številne vrhunske evropske nogometaše, ki se odločijo za nadaljevanje kariere v severnoameriškem prostoru, kar bistveno pripomore k razvoju in popularizaciji nogometa v regiji.

Wanda Metropolitano je sodoben nogometni stadion v Madridu, ki služi kot dom nogometnega kluba Atletico Madrid. Stadion je bil odprt leta 2017 na mestu nekdanjega stadiona Estadio de la Peineta in je znan po svoji izjemni arhitekturi ter veliki kapaciteti, leta 2019 pa je gostil tudi finale Lige prvakov.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
18. 05. 2026 11.48
Ni prvi in ne zadnji, ki globoko obžaluje nespametno odločitev, da je odšel k najbolj odvratnemu, oghabnemu in skorumpiranemu klubu. Je pa zelo lepo od njega, da je to priznal in povedal na glas!
Odgovori
0 0
Rock8
18. 05. 2026 11.47
Ah daj no,stari,ne rabš se sekirat za to.
Odgovori
0 0
Kolllerik
18. 05. 2026 11.37
Griezu se je v Barci uresničila ogromna, skrita želja igrati z najboljšim med najboljšimi in še za velik denar povrhu. Zdaj pa se dela Francoza navijačem Atletica, kako mu je žal... 🤣
Odgovori
0 0
NoriSušan
18. 05. 2026 11.46
Madrid ni kej
Odgovori
0 0
friki24
18. 05. 2026 11.32
Kako lahko reces, da si bil mlad, ko si to storil pri 27ih letih in 9ih sezonah nogometa za sabo?Rajsi priznaj, da te je premamila velikodusna ponudba bartomeua, ki slisi na ime 37milj..
Odgovori
+0
1 1
NoriSušan
18. 05. 2026 11.26
Glede na to da niti ni nič osvojil mu ni kaj za opravičit. Se vidi kako se madridska kuga širi
Odgovori
0 0
Kolllerik
18. 05. 2026 11.16
Slab karakter, dober edino za kak Madridski klub
Odgovori
-1
0 1
NoriSušan
18. 05. 2026 11.26
Hja sam res k je treba sam usta odpirat zmagat pa nič
Odgovori
-1
0 1
royayers
18. 05. 2026 11.07
in kaj je osvojil z Atleti?
Odgovori
+2
2 0
