Liga prvakov

Prva tekma, prvo presenečenje: Juve na kolenih v Istanbulu

Istanbul , 17. 02. 2026 20.44

Avtor:
J.B.
Galatasaray – Juventus

Začeli so se izločilni boji Lige prvakov. Že prva tekma za preboj v osmino finala med Galatasarayjem in Juventusom je postregla z velikim presenečenjem, saj so domačini na krilih glasnih navijačev slavili s kar 5:2.

Juventus je ob polčasu vodil z 2:1, potem ko je dva sijajna zadetka dosegel Teun Koopmeiners. Izgledalo je, da se bodo nogometaši stare dame domov vrnili z odličnim izhodiščem, a se je v drugem polčasu vse postavilo na glavo.

Že v 49. minuti je izenačil Noa Lang, po točno uri igre pa je za popoln preobrat poskrbel nekdanji branilec Tottenhama Davinson Sanchez. Da je bila mera polna, je nekaj minut kasneje drugi rumeni karton prejel Juan Cabal, ki je v igro vstopil med polčasom.

Galatasaray je številčno prednost znal izkoristiti, najprej je svoj drugi gol dosegel Lang, za petardo v mreži Juveta pa je po asistenci Victorja Osimhena poskrbel Sacha Boey.

Juan Cabal je bil izključen v drugem polčasu.
Juan Cabal je bil izključen v drugem polčasu.
FOTO: Profimedia

Liga prvakov, play-off, izidi:

Galatasaray – Juventus 5:2 (1:2)

Borussia Dortmund – Atalanta 1:0*

Monaco – PSG 2:0* 

nogomet liga prvakov galatasaray juventus

Prvi polčas brez zadetkov, Mbappe ni uspel izkoristiti priložnosti (0:0)*

Dan, ko je Zlatko Zahović s svojo zlato levico zabil šampionskemu Realu

NoriSušan
17. 02. 2026 20.54
Huda tekma za gledat. Zasluženo Gala zmagu. Jim prvoščim da grejo naprej. Bi reku z tako igro bi lahko bli kr dark horse letos poleg Newcastla. Bi tud tekma med njima kr huda
