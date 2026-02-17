Prva tekma, prvo presenečenje: Juve na kolenih v Istanbulu

Juventus je ob polčasu vodil z 2:1, potem ko je dva sijajna zadetka dosegel Teun Koopmeiners. Izgledalo je, da se bodo nogometaši stare dame domov vrnili z odličnim izhodiščem, a se je v drugem polčasu vse postavilo na glavo.

Že v 49. minuti je izenačil Noa Lang, po točno uri igre pa je za popoln preobrat poskrbel nekdanji branilec Tottenhama Davinson Sanchez. Da je bila mera polna, je nekaj minut kasneje drugi rumeni karton prejel Juan Cabal, ki je v igro vstopil med polčasom.

Galatasaray je številčno prednost znal izkoristiti, najprej je svoj drugi gol dosegel Lang, za petardo v mreži Juveta pa je po asistenci Victorja Osimhena poskrbel Sacha Boey.