Prvič v karieri: Messi najbolj plačan športnik na svetu, med sto le ena ženska

Lionel Messi je v zadnjih 12 mesecih zaslužil 127 milijonov dolarjev, Cristano Ronaldo pa 109. Na tretjem mestu Forbsove lestvice je Brazilec Neymar s 105 milijoni, sledita mehiški boksar Canelo Alvarez in teniški as Švicar Roger Federer. V deseterici najbolj plačanih športnikov so še igralca ameriškega nogometa Russell Wilsonin Aaron Rodgers ter košarkarji LeBron James, Stephen Curry in Kevin Durant. V prvi stoterici je le ena ženska. Večkratna zmagovalka teniških grand slamov Američanka Serena Williams zaseda 63. mesto z 29 milijoni dolarjev.

Sicer pa je 100 najbolj plačanih športnikov skupaj v zadnjem letu zaslužilo štiri milijarde dolarjev, kar je pet odstotkov več kot leto prej.