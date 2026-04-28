Kompany in Enrique laskata drug drugemu: 'Težjega izziva v polfinalu ne bi mogli imeti'

Obračun PSG, ki je v četrtfinalu izločil Liverpool, in Bayerna, ki je bil boljši od madridskega Reala, je glede na prikazane igre za nekatere kar finale pred finalom. Vsekakor gre pričakovati zanimiv obračun, saj sta ekipi s po 38 zadetki najučinkovitejši v tej sezoni Lige prvakov.

Parižani bi za svoj drugi zaporedni finale morali preskočiti ekipo, ki jim je v zadnjih letih povzročala največ preglavic. Med drugim so proti Bayernu, šestkratnemu evropskemu klubskemu prvaku, izgubili v 4. krogu ligaškega dela, kar je pomenilo peti zaporedni uspeh nemških prvakov proti PSG.

Toda Parižani so bili v podobnem položaju že v prejšnji sezoni. Ekipa Luisa Enriqueja je takrat v 2. krogu izgubila proti Arsenalu, a ga nato izločila v polfinalu. Pri francoski ekipi bo verjetno Marquinhos odigral svojo 120. tekmo v Ligi prvakov in s tem izenačil brazilski rekord Roberta Carlosa.

Luis Enrique in Ousmane Dembele FOTO: AP

Moral pa bo paziti predvsem na angleškega napadalca Harryja Kana, ki ima za sabo najboljšo sezono v tem tekmovanju, z 12 goli je izboljšal osebni rekord v Ligi prvakov in je trenutno drugi strelec za Kylianom Mbappejem iz Reala (15).

"Lani so vsi menili, da ne moremo osvojiti lige prvakov, ker da smo premladi. Zdaj vsi vedo, da smo prvaki, ampak moramo še naprej rasti. To je naš cilj," je za pariški L'Equipe pred spopadom na Parku princev povedal strateg PSG-ja Luis Enrique.

PSG vs Bayern FOTO: Sofascore.com

"Mislim, da smo na enaki ravni kot lani. Imamo željo po osvajanju lovorik in bomo poskusili spet iti do konca," pa je povedal eden najbolj vročih pariških orožij za polfoinalni zmenek z bavarskim ponosom napadalec Ousmane Dembele.

Bayern zelo previden v napovedih: "Težji izziv bi težko našli"

V taboru bavarskega ponosa so veseli uvrstitve med štiri v Evropi, že nekaj časa lahko razmišljajo zgolj in samo o Ligi prvakov, saj so serijski nemški prvaki nov naslov v Bundesligi zapečatili že pred časom. Zavedajo pa se, da je PSG aktualni prvak v tem najbolj eminentnem evropskem klubskem tekmovanju in bržkone najbolj visoka možna ovira v lovu na finale v Budimpešti.

Vincent Kompany in Michael Olise FOTO: Profimedia

Vincent Kompany, strateg Bayerna, se prav tako zaveda velikega izziva. "PSG je branilec naslova in verjetno najtežji možen tekmec. Ampak nočem se tu ustaviti. Prihajajo odločilni tedni. Veselimo se jih, ampak vemo tudi, da bo težko. Verjamemo vase in to veliko pomeni v nogometu," je Bildu priznal Belgijec na klopi serijskih nemških prvakov iz bavarske prestolnice. Izid, Liga prvakov, polfinale, 1. tekma:

PSG - Bayern München