Kompany in Enrique laskata drug drugemu: 'Težjega izziva v polfinalu ne bi mogli imeti'

München, 28. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Vincent Kompany in Luis Enrique

Nogometaši v Ligi prvakov bodo nocoj in jutri začeli polfinalna dvoboja. Branilec naslova Paris Saint-Germain bo gostil münchenski Bayern. Stratega ekip, Luis Enrique na klopi PSG-ja in Vincent Kompany, kot trener Bayerna, sta bila v napovedih previdna, na vsa usta pa sta hvalila drug drugega ... S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo točno ob 20.30. Povratna tekma bo 6. maja v Münchnu.

  Iz 24UR: Pred polfinalom Lige prvakov
    Iz 24UR: Pred polfinalom Lige prvakov
  Iz 24UR: Nogometna poslastica med Bayernom in Realom
    Iz 24UR: Nogometna poslastica med Bayernom in Realom

Obračun PSG, ki je v četrtfinalu izločil Liverpool, in Bayerna, ki je bil boljši od madridskega Reala, je glede na prikazane igre za nekatere kar finale pred finalom. Vsekakor gre pričakovati zanimiv obračun, saj sta ekipi s po 38 zadetki najučinkovitejši v tej sezoni Lige prvakov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Parižani bi za svoj drugi zaporedni finale morali preskočiti ekipo, ki jim je v zadnjih letih povzročala največ preglavic. Med drugim so proti Bayernu, šestkratnemu evropskemu klubskemu prvaku, izgubili v 4. krogu ligaškega dela, kar je pomenilo peti zaporedni uspeh nemških prvakov proti PSG.

Preberi še PSG pred izzivom Lige prvakov gladko zmagal v domačem prvenstvu

Toda Parižani so bili v podobnem položaju že v prejšnji sezoni. Ekipa Luisa Enriqueja je takrat v 2. krogu izgubila proti Arsenalu, a ga nato izločila v polfinalu. Pri francoski ekipi bo verjetno Marquinhos odigral svojo 120. tekmo v Ligi prvakov in s tem izenačil brazilski rekord Roberta Carlosa.

Luis Enrique in Ousmane Dembele
FOTO: AP

Moral pa bo paziti predvsem na angleškega napadalca Harryja Kana, ki ima za sabo najboljšo sezono v tem tekmovanju, z 12 goli je izboljšal osebni rekord v Ligi prvakov in je trenutno drugi strelec za Kylianom Mbappejem iz Reala (15).

Preberi še 'Zaradi sodnikov Real lažje zmaguje v Ligi prvakov kot v LaLigi'

"Lani so vsi menili, da ne moremo osvojiti lige prvakov, ker da smo premladi. Zdaj vsi vedo, da smo prvaki, ampak moramo še naprej rasti. To je naš cilj," je za pariški L'Equipe pred spopadom na Parku princev povedal strateg PSG-ja Luis Enrique. 

PSG vs Bayern
FOTO: Sofascore.com

"Mislim, da smo na enaki ravni kot lani. Imamo željo po osvajanju lovorik in bomo poskusili spet iti do konca," pa je povedal eden najbolj vročih pariških orožij za polfoinalni zmenek z bavarskim ponosom napadalec Ousmane Dembele.

Bayern zelo previden v napovedih: "Težji izziv bi težko našli"

V taboru bavarskega ponosa so veseli uvrstitve med štiri v Evropi, že nekaj časa lahko razmišljajo zgolj in samo o Ligi prvakov, saj so serijski nemški prvaki nov naslov v Bundesligi zapečatili že pred časom. Zavedajo pa se, da je PSG aktualni prvak v tem najbolj eminentnem evropskem klubskem tekmovanju in bržkone najbolj visoka možna ovira v lovu na finale v Budimpešti. 

Vincent Kompany in Michael Olise
FOTO: Profimedia

Vincent Kompany, strateg Bayerna, se prav tako zaveda velikega izziva. "PSG je branilec naslova in verjetno najtežji možen tekmec. Ampak nočem se tu ustaviti. Prihajajo odločilni tedni. Veselimo se jih, ampak vemo tudi, da bo težko. Verjamemo vase in to veliko pomeni v nogometu," je Bildu priznal Belgijec na klopi serijskih nemških prvakov iz bavarske prestolnice. 

Izid, Liga prvakov, polfinale, 1. tekma:
PSG - Bayern München

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov bayern psg

'To bo obračun najboljših ekip na svetu ta hip'

bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njene izklesane mišice vam bodo vzele dih
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Kaj je med bolniško dovoljeno in kaj ne? Lahko po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti z najučinkovitejšo metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti z najučinkovitejšo metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669