Kaznovani Kompany: se bo kot Mourinho pretihotapil do ekipe?

Pariz, 28. 04. 2026 18.28 pred 38 minutami 2 min branja 0

S.V.
Vincent Kompany

Paris Saint-Germain in Bayern München sodita v sam vrh sodobnega nogometa, zato nocojšnja prva polfinalna tekma Lige prvakov obeta pravi spektakel. Bavarci bodo ob tem oslabljeni ob robu igrišča, saj trener Vincent Kompany zaradi kazni ne bo smel voditi ekipe, a je v šali že poudaril, da se ne namerava pretihotapiti v slačilnico, kot je to nekoč na legendarni način storil Jose Mourinho. Prenos na Kanalu A in VOYO se s studijskim delom, v katerem bo Sanji Modrić družbo delal Valter Birsa, začne ob 20.30.

Čeprav se kluba razlikujeta po zgodovini, razvojnem modelu in lastniški strukturi, ju povezuje prepoznaven atraktiven, napadalen ter dominanten slog nogometa. Bayern izstopa tudi statistično: med 96 klubi iz najmočnejših petih evropskih lig ima najvišji odstotek zmag (85 %) in najboljšo gol razliko (+125), v nemškem prvenstvu pa je na 31 tekmah dosegel kar 113 zadetkov.

Tekmeca sta se v tej sezoni že srečala, novembra v ligaškem delu Lige prvakov, ko so na Parku princev z 2:1 slavili Nemci. Bayern je takrat večji del drugega polčasa odigral brez izključenega Luisa Diaza, ki je z groznim prekrškom poškodoval Achrafa Hakimija, a je prav Kolumbijec v prvem delu igre dosegel oba zadetka za zmago. Na drugi strani je bil natančen Joao Neves.

Spomin sega tudi v leto 2020, ko sta PSG in Bayern igrala v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. Tudi takrat so se veselili Nemci, čeprav so Parižani v napadu premogli zvezdniško trojico Neymar, Kylian Mbappe in Angel Di Maria. To ostaja tudi zadnji evropski naslov Bayerna, ki jih ima skupno šest.

Danes bodo Nemci močno pogrešali trenerja Vincenta Kompanyja, ki si je s tremi rumenimi kartoni prislužil prisilni "oddih" in bo tekmo spremljal s tribune. Pred nocojšnjo tekmo je obljubil, da se v slačilnico moštva ne namerava pretihotapiti, kot se je tega na legendaren način leta 2005 poslužil Jose Mourinho. Portugalec je prav proti Bavarcem zaobšel prepoved dveh tekem tako, da se je skril v košari za perilo, da bi lahko nagovoril svojo ekipo Chelseaja.

Kompanyjevo vlogo ob igrišču bo tokrat prevzel pomočnik Aaron Danks. Bo Bayern tudi brez prvega trenerja nadaljeval zmagoviti ritem? Odgovor prihaja nocoj na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje.

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
