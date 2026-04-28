Kaznovani Kompany: se bo kot Mourinho pretihotapil do ekipe?

Čeprav se kluba razlikujeta po zgodovini, razvojnem modelu in lastniški strukturi, ju povezuje prepoznaven atraktiven, napadalen ter dominanten slog nogometa. Bayern izstopa tudi statistično: med 96 klubi iz najmočnejših petih evropskih lig ima najvišji odstotek zmag (85 %) in najboljšo gol razliko (+125), v nemškem prvenstvu pa je na 31 tekmah dosegel kar 113 zadetkov.

Tekmeca sta se v tej sezoni že srečala, novembra v ligaškem delu Lige prvakov, ko so na Parku princev z 2:1 slavili Nemci. Bayern je takrat večji del drugega polčasa odigral brez izključenega Luisa Diaza , ki je z groznim prekrškom poškodoval Achrafa Hakimija , a je prav Kolumbijec v prvem delu igre dosegel oba zadetka za zmago. Na drugi strani je bil natančen Joao Neves .

Spomin sega tudi v leto 2020, ko sta PSG in Bayern igrala v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. Tudi takrat so se veselili Nemci, čeprav so Parižani v napadu premogli zvezdniško trojico Neymar, Kylian Mbappe in Angel Di Maria. To ostaja tudi zadnji evropski naslov Bayerna, ki jih ima skupno šest.

Danes bodo Nemci močno pogrešali trenerja Vincenta Kompanyja, ki si je s tremi rumenimi kartoni prislužil prisilni "oddih" in bo tekmo spremljal s tribune. Pred nocojšnjo tekmo je obljubil, da se v slačilnico moštva ne namerava pretihotapiti, kot se je tega na legendaren način leta 2005 poslužil Jose Mourinho. Portugalec je prav proti Bavarcem zaobšel prepoved dveh tekem tako, da se je skril v košari za perilo, da bi lahko nagovoril svojo ekipo Chelseaja.