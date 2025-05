PSG bo vseh 600 zaposlenih peljal na finale v München

"Čeprav je za našim klubom še ena nepozabna noč, nas v Münchnu čaka še en velik korak, ki zahteva popolno osredotočenost, odločnost in enotnost," je v pismu zaposlenim uvodoma zapisal Nasser Al-Khelaifi.

"Filozofija in uspeh našega kluba temeljita na skupnih prizadevanjih vseh – od naših igralcev na igrišču do trenerskega in tehničnega osebja ter vseh zaposlenih v vseh oddelkih. Ponosni smo, da smo ena družina, ki ponosno zastopa Pariz in Francijo na največjem odru," je nadaljeval.