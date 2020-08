PSG brez Navasa, a Neymar in soigralci gredo v polfinale z veliko samozavestjo

Če je nekako PSG že bil na stavnicah v rahli vlogi favorita proti Atalanti (zmaga z 2:1), pa je bil Leipzig v malce podrejenem položaju v dvoboju z madridskim Atleticom. A si je moštvo s slovenskim nogometašem Kevinom Kamplom zasluženo priigralo mesto v polfinalu (tudi tu je bil izid 2:1), pred Atleticom so izločili londonski Tottenham. Tudi drugi polfinalni par (na sporedu v sredo) je nemško-francoski (münchenski Bayern - Lyon), tako da se je prvič po letu 1996 zgodilo, da v polfinalnih dvobojih ne bo ekip iz španske in angleške lige, ter prvič po letu 1991, da med štirimi najboljšimi tudi ni nobenega italijanskega moštva.

Ander Herrera, vezist PSG-ja, pred jutrišnjo tekmo pravi: "Gledali smo Leipzig in lahko rečem le, da so igrali fantastično proti Atleticu. Videti je bilo, da so igrali z veliko samozavesti, z branilci, ki so se vključevali v igro v napadu. So zelo napadalno usmerjeno moštvo in si ustvarijo veliko priložnosti. Morali se bomo dobro braniti. Spoštujemo jih in dobro se moramo pripraviti."