PSG v krizi, a Enrique umirja: Tudi lani smo se borili do zadnjega kroga

Tudi za Manchester City velja zelo podobno, saj imajo meščani po šestih krogih le točko več od nocojšnjega nasprotnika. "Z novim formatom nihče ne bi predvidel, da bosta PSG in City tako nizko. Še vedno ne vemo, koliko točko bo dovolj za napredovanje. Morda bo to jasno bo tem krogu," je nadaljeval Enrique, ki ga čaka obračun z dobrim prijateljem na klopi Cityja Pepom Guardiolo .

Niti dejstvo, da imajo Parižani v zadnjih dveh krogih pred seboj dve zelo visoki oviri, pa po mnenju njihovega trenerja Luisa Enriqueja ne sme biti razlog za paniko. "Tudi v lanski sezoni smo se do zadnjega kroga borili za napredovanje. Optimističen sem zaradi stvari, ki jih vidim na treningih," je pojasnil španski strokovnjak.

Luis Enrique in Pep Guardiola sta se kot trenerja doslej srečala štirikrat. Oba imata po dve zmagi.

"Čaka me posebna tekma. Ne zgolj zaradi pomembnosti za obe ekipi, ampak tudi zaradi dejstva, da se bom srečal s starim prijateljem, s katerim imava veliko skupnega. Združuje nas isti pogled na nogomet. Najini filozofiji sta zelo podobni, rada imava visoko pokrivanje in držanje posesti. Mislim, da je Pep na Otok pripeljal nov način dojemanja igre," je prijatelju na dušo popihal trener Parižanov.

Dodal je, da si bodo njegovi varovanci – kot vselej – prizadevali imeti več žoge od nasprotnika in si skušali ustvariti čim več priložnosti. "Videli bomo, kdo bo bolje izkoristil svojo posest," j e pojasnil Enrique, ki je v tem prestopnem roku od vseh trenerjev dočakal najbolj odmevno okrepitev. Pred dnevi je v prestolnico Francije iz Neaplja prišel Khvicha Kvaratskhelia , ki pa do konca ligaškega dela ne bo smel zaigrati. V klubu ga bodo lahko prijavili šele za izločilni del, če se tja seveda uvrstijo.

"Z Napolijem in gruzijsko reprezentanco je pokazal, česa je sposoben. Veseli me, da se nam je pridružil, ker lahko zaigra na različnih položajih. Znajde se na krilu, v konici napada, lahko tudi za špico. Je nogometaš, ki se bo brez težav prilagodil našemu sistemu, obenem pa lahko veliko ponudi tudi v obrambi, kar se sklada z našo idejo o nogometu," je glede najnovejše okrepitve povedal Enrique.

V domačem taboru so v zadnjem obdobju imeli precejšnje težave s poškodbami. Do zadnjega ne bo jasno, ali bosta nared Marquinhos in Achraf Hakimi, ki v januarju še nista igrala. Zadnja dva obračuna je zaradi bolezni izpustil tudi hitronogi Ousmane Dembele. A zadnje novice iz tabora Parižanov napovedujejo, da bo trojica kljub vsem težavam nared za nastop od prve minute. V konici napada naj bi prednost pred Goncalom Ramosom dobil 19-letni Desire Doue.

Guardiola ima na drugi strani sladke skrbi glede poškodovanih. Na spisku manjkajočih je zgolj dobitnik sicer odlični vezist Rodri, za katerega pa je že dolgo jasno, da v tej sezoni ne bo več zaigral, potem ko si je septembra proti Arsenalu strgal križne vezi.