Liga prvakov

Parižani srečni, da imajo ponovno priložnost postati kralji stare celine

Pariz, 21. 05. 2026 20.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
B.B. A.M.
Nogometaši PSG-ja po zmagi v Ligi prvakov

Le še teden dni nas loči do finala, na katerem bo PSG branil naslov v Ligi prvakov. Francozi proti Arsenalu sprejemajo vlogo favorita, a v isti sapi poudarjajo, da jih čaka veliko bolj zahteven tekmec kot v lanskem finalu, v katerem so milanski Inter ponižali s petardo. Spektakel, ki bo 30. maja ob 18. uri, bomo prenašali na POP TV.

Tradicija ni na strani Parižanov. Od leta 1993, ko smo dobili prvega zmagovalca v moderni različici Lige prvakov, je naslov ubranil le en klub – Real Madrid. V taboru francoskega velikana se s tem ne obremenjujejo, saj verjamejo, da lahko to uspe tudi njim. "Tega ne vidimo kot pritisk, ampak kot priložnost, za katero smo srečni, da jo imamo," pred tekmo razmišlja francoski krilni napadalec Desire Doue.

Podobnega mnenja je tudi njegov rojak, branilec Lucas Hernandez: "To je finale Lige prvakov, nikoli ni lahko priti tako daleč, vendar najpomembnejši del šele prihaja," pravi 30-letnik in dodaja, da verjame vase in v svoje soigralce: "Smo pravo moštvo. Ta beseda, moštvo, je tista, ki nas predstavlja na igrišču. Ne glede na to, ali je igralec na igrišču ali stopa nanj. To smo dokazali tudi v polfinalu proti Bayernu."

PSG je za mesto v finalu izločil Bayern
FOTO: AP

Ni ga pa športnika, ki se ne bi strinjal z rekom, da je lažje osvojiti kot ubraniti. "Če zmagaš, ne bi smel ničesar spreminjati, tako da poskušamo delati enako in dobro trenirati, ostati mirni in priti v najboljši formi," je povedal bočni branilec Nuno Mendes, steber obrambe Willian Pacho pa dejal, da je za njimi zahtevna pot: "Priti v finale Lige prvakov in jo osvojiti je zelo težko, priigrati si novo priložnost za zmago pa je še težje."

nogomet liga prvakov finale psg arsenal

