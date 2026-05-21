Parižani srečni, da imajo ponovno priložnost postati kralji stare celine

Tradicija ni na strani Parižanov. Od leta 1993, ko smo dobili prvega zmagovalca v moderni različici Lige prvakov, je naslov ubranil le en klub – Real Madrid. V taboru francoskega velikana se s tem ne obremenjujejo, saj verjamejo, da lahko to uspe tudi njim. "Tega ne vidimo kot pritisk, ampak kot priložnost, za katero smo srečni, da jo imamo," pred tekmo razmišlja francoski krilni napadalec Desire Doue.

Podobnega mnenja je tudi njegov rojak, branilec Lucas Hernandez: "To je finale Lige prvakov, nikoli ni lahko priti tako daleč, vendar najpomembnejši del šele prihaja," pravi 30-letnik in dodaja, da verjame vase in v svoje soigralce: "Smo pravo moštvo. Ta beseda, moštvo, je tista, ki nas predstavlja na igrišču. Ne glede na to, ali je igralec na igrišču ali stopa nanj. To smo dokazali tudi v polfinalu proti Bayernu."

PSG je za mesto v finalu izločil Bayern FOTO: AP