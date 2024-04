Kdo bo dobil četrto srečanje PSG-ja in Barcelone v Lige prvakov?

Od slavne Remontade, ko je Barcelona s kar 6:1 nadoknadila zaostanek s 4:0 s prve tekme, je minilo že več kot sedem let in ekipi sta se v tem času povsem spremenili. A to ni bilo zadnje srečanje pariškega in katalonskega kluba, saj sta se PSG in Barcelona nazadnje pomerila v osmini finala Lige prvakov sezone 2020/21, ko je s skupnim rezultatom 5:2 v četrtfinale napredoval PSG. Junak takratnega obračuna je bil Kylian Mbappe, ki je na prvi tekmi na Camp Nouu dosegel hat-trick in bo tudi tokrat glavni adut pariškega moštva.