PSG in Borussia začenjata srdit boj za točke v skupini smrti

19-kratni italijanski prvaki in sedemkratni prvaki Lige prvakov, štirikratni angleški prvaki, 11-kratni francoski prvaki in osemkratni nemški prvaki. Tako bi lahko opisali klube skupine F, ki se bodo v skupinskem delu Lige prvakov borili za mesti, ki vodita v izločilne boje (tretje mesto vodi v Ligo Evropa, četrto pa pomeni konec evropskega udejstvovanja).

V skupini, v kateri bo vsaka točka še kako pomembna, se že nocoj začenja srdit boj, ko bo najprej Newcastle United, ki se je po 20 letih znova uvrstil v Ligo prvakov, pomeril s slovitim Milanom, ki so mu poleti speljali tudi enega najbolj obetavnih mladeničev Sandra Tonalija . Večerna poslastica pa bo obračun PSG-ja in dortmundske Borussie, ki v zadnjem desetletju veljata za stalnico med evropsko elito, a močno želenega naslova še nista osvojila.

PSG in Borussia Dortmund sta se v Ligi prvakov edinkrat srečala v osmini finala sezone 2019/2020, ko je s skupnim rezultatom 3:2 (1:2 in 2:0) napredoval PSG.

Prevetreni PSG, ki so ga v poletnem prestopnem roku med drugim zapustili Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos in Marco Verratti, se v novi sezoni francoske Ligue 1 še lovi. Varovanci Luisa Enriqueja so namreč ligaško sezono začeli z dvema remijema, sledili sta dve zmagi, tik pred začetkom Lige prvakov pa jim je poraz zadala Nica. Čeprav so Parižani predvsem po zaslugi Kyliana Mbappeja, ki je v novi sezoni dosegel sedem izmed 10 zadetkov PSG-ja, v napadu še naprej učinkoviti, pa bodo morali čimprej strniti obrambo, ki je na petih tekmah dobila že šest zadetkov.

"Kar se rezultatov tiče, res nismo dobro začeli sezone, a povsod, kjer sem delal, je bilo enako. Moji igralci morajo upoštevati veliko novih informacij in trenutno so zelo dojemljivi. Želijo igrati dobro in navdušen sem nad njimi. Tudi navijači so neverjetni. Njihova podpora je neomajna in to je tisto, kar potrebujemo. Proces zahteva čas, vendar sem osredotočen samo na svoje delo. Želim, da moji igralci razumejo, kako želim, da igrajo. Prav tako želim doseči rezultate čim prej, a to zahteva čas," je ne najboljši uvod v sezono pred srečanjem z nemškimi podprvaki komentiral Enrique.