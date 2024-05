'PSG je favorit, a v takšnih dvobojih je možno vse'

Borussisa Dortmund in Paris Saint-Germaina bosta povratno polfinalno tekmo igrala 7. maja. Favorit je pariški klub, ki je v nedeljo postal francoski prvak, tako da lahko gre v boj za finale sproščeno. Nemci in Francozi so se merili že v skupinskem delu, kjer je PSG domačo tekmo dobil z 2:0, v Dortmundu pa sta kluba igrala 1:1. Za rumeno-črne je to peti polfinale Lige prvakov, a prvi po letu 2013. Za PSG pa je to četrti polfinale. "Čaka nas PSG. Naša prva tekma proti njemu ni bila dobra. Na drugi smo se prilagodili in bili bližje zmagi. Mislim, da smo danes precej boljša ekipa kot takrat, ko smo se merili v skupini," je za nemški Bild pred spopadom v Dortmundu Edin Terzić, ki pa se zaveda, da bodo črno-rumeni morali odigrati dve najboljši tekmi v sezoni, če želijo v londonski finale.